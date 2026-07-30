Ley corta quitará a las gobernaciones el peso de pagar prediarios, bono de vacunación y diplomas de bachiller

Como parte del acuerdo para viabilizar el reformulado del Presupuesto General del Estado, el Senado aprobó una ley corta mediante la cual el nivel central asumirá pagos hasta ahora corrían por parte de las gobernaciones, como el prediario para los reclusos, el bono de vacunación para el personal de salud y la emisión gratuita de diplomas de bachiller.

El proyecto se denomina "Ley de Adecuación del Financiamiento de Obligaciones Públicas", el cual plantea transferir al Tesoro General de la Nación (TGN) el financiamiento de obligaciones que actualmente recaen sobre las gobernaciones.

La propuesta fue presentada por la bancada de Libre, con el impulso del gobernador Juan Pablo Velasco, como condición para aprobar al Presupuesto reformulado que propuso el Gobierno.

Según el proyecto, el TGN asumirá el costo del prediario y los gastos de funcionamiento del régimen penitenciario; el bono de vacunación, los viáticos de vacunación, el escalafón al mérito y otros beneficios económicos de alcance nacional del sector salud; las becas universitarias creadas o administradas por programas nacionales; y el mantenimiento y reposición de infraestructura deportiva de propiedad o responsabilidad del nivel central.

En el ámbito educativo, la iniciativa también establece para establecer que los costos de emisión, edición, impresión, validación, seguridad, sistematización, registro y distribución gratuita de los diplomas de bachiller serán financiados íntegramente con recursos del TGN, asignados al presupuesto institucional del Ministerio de Educación.

El proyecto señala que los recursos departamentales que dejen de destinarse a esas obligaciones permanecerán bajo administración de las gobernaciones y serán programados conforme a sus competencias, planes y presupuestos institucionales.

Además, prohíbe la realización de débitos automáticos o transferencias obligatorias desde las cuentas fiscales de los gobiernos autónomos departamentales.

El senador Leonardo Roca (Libre), que impulsó la ley corta, destacó que se haya dado el apoyo a la norma en la Cámara Alata y aseveró que pasa a Diputados "con el compromiso de una aprobación rápida". "Así se defienden las autonomías: con propuesta técnica, negociación firme y resultados", agregó.

El presidente del Senado, Diego Ávila (PDC), manifestó que esta ley enorgullece a los autonomistas. "Estamos devolviendo la facultad la competencia y la asignación de los recursos a nivel central que durante todos estos años fueron injustamente endilgados a las autonomías en los distintos niveles", destacó.

El senador beniano y exgobernador Ernesto Suárez (Libre) también resaltó la aprobación de esta norma y aclaró que hubiese sido imposible incluir ahora el 50/50 en el Presupuesto, dado que se requiere un procedimiento que parte incluso de cambiar la ley de Autonomías.