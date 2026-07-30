Políticos y exaliados critican a Paz; alegan que aumenta la corrupción

Luego de enfrentar por más de 50 días un bloqueo de carreteras, marchas en las ciudades y otras protestas lideradas por organizaciones sociales como la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos Tupac Katari, ahora el Gobierno es blanco de críticas y cuestionamientos de parte de líderes políticos y legisladores que al principio de su gestión le ofrecieron su apoyo.

Luis Vásquez Villamor, vocero de Alianza Libre que lidera el expresidente Jorge Quiroga, dijo que el Gobierno utiliza “dádivas”, como cargos, viajes y pagos, para “comprar” a legisladores de las alianzas Unidad y Libre, con el objetivo de debilitar a la oposición en la Asamblea.

La declaración de Libre se da tras el anuncio del jefe de Unidad, Samuel Doria Medina, que oficializó la el lunes la ruprura de la alianza entre su partido y el gobierno de Paz.

Doria Medina argumentó que la decisión se debe a que no puede tolerar los niveles de corrupción en la administración central y tampoco comparte la forma de solucionar (el Gobieros) los problemas que tiene el país.

Incluso Doria Medina organizó ayer un taller dirigido a los diputados y senadores de su bancada con el objetivo de fortalecer sus habilidades de fiscalización para mejorar el control de la gestión pública.

“Es un seminario de técnicas de investigación para que los parlamentarios puedan cumplir mejor su labor”, indicó Doria Medina en contacto con los medios.

Respuesta del Gobierno

Después de que Samuel Doria Medina confirmó su separación del Gobierno, el ministro de Obras, Mauricio Zamora, manifestó que no toma ese anuncio como un alejamiento y rescató el mensaje de “crítica constructiva” que lanzó el empresario.

“Veo que don Samuel Doria Medina nos tiene que aportar con lo que ha dicho, con una crítica constructiva. Vamos a valorar todo lo que él diga. Yo no lo veo como un alejamiento, más bien lo veo como que veo es el inicio de un trabajo porque lo que queremos los bolivianos que nos vaya bien”, manifestó Zamora.

Analistas

Según el analista político Marco Fuentes, esta decisión debilita al Gobierno, pero a la vez se abre un escenario para que actores políticos y actores sociales puedan viabilizar y canalizar un posible proceso revocatorio.

“No es lejano el hecho de que se pueda llevar adelante un revocatorio, leyendo entre líneas; incluso he visto un post de Samuel en sus redes sociales de hace unas semanas atrás, indicando que cuando un gobierno está mal, el camino siempre debería ser democrático, por la vía democrática y esa vía democrática es el referéndum”, sostuvo Fuentes a Urgente.bo.

Por su parte, el analista Reymi Ferreira indicó que la “ruptura” de Unidad es una movida política de Doria Medina, que quiere “curarse en sano”, es decir, desmarcarse de responsabilidades.