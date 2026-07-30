Romer Saucedo asegura que este año dejará la presidencia del TSJ

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, anunció que este año dejará la presidencia de la máxima instancia judicial, una vez que la Sala Plena apruebe el calendario de las elecciones judiciales y se elija a una nueva directiva.

“Para tranquilidad de esos políticos, lo mío es la justicia. Y para que dejen de ver fantasmas donde no hay. Este año, Romer Saucedo deja de ser presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Este año, cuando aprobemos el calendario de las vacaciones judiciales, mi cargo estará a disposición”, afirmó durante un acto público en San Ignacio de Velasco.

Saucedo fue posesionado como presidente del TSJ el 6 de enero de 2025. Recordó que, conforme a la Ley 025, su mandato era de tres años. Sin embargo, decidió poner su cargo a disposición de la Sala Plena para facilitar la elección de una nueva directiva.

Explicó que, junto con la decana Rosemary Ruiz, presentará su renuncia para dar paso a la elección de nuevas autoridades. Añadió que ambos continuarán ejerciendo funciones como magistrados en salas especializadas.

Asimismo, rechazó las versiones que lo vinculan con aspiraciones políticas y sostuvo que su interés está en la administración de justicia. También lamentó la falta de respaldo de otras instituciones para impulsar reformas al sistema judicial.

En el mismo acto, defendió la gestión del TSJ por la optimización de recursos y anunció que ya fue publicada en el SICOES la licitación para la construcción de la Casa Judicial de San Ignacio de Velasco, una obra con una inversión aproximada de Bs 15 millones.