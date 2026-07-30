Senado sanciona el Presupuesto General del Estado 2026 reformulado

Tras reanudar la sesión luego del cuarto intermedio y pasada las 22:00, el pleno de la Cámara de Senadores sancionó por mayoría absoluta el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026, sin debate de la norma en grande y en detalle.

“La ley ha sido aprobada en su estación en grande y en detalle. Queda concluido el proceso de aprobación de la presente ley. La misma debe ser remitida al Poder Ejecutivo con fines de promulgación”, señaló el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila.

Los nueve artículos y las disposiciones finales no fueron debatidos y se aprobaron en su totalidad por mayoría absoluta.

Previo al tratamiento, la senadora Tomasa Yarhui, de Libre, ratificó el rechazo de su bancada al proyecto al sostener que el Gobierno y la mayoría legislativa no incorporaron las cuatro modificaciones que plantearon al presupuesto.

Señaló que esas propuestas buscaban beneficiar a gobernaciones y municipios, principalmente mediante mayores posibilidades de financiamiento, y afirmó que "no existió voluntad política" para incluirlas.

En respuesta, Avila aseguró que sí hubo voluntad política y explicó que las bancadas acordaron tratar una ley corta para incorporar tres de las solicitudes planteadas por Libre y otras fuerzas políticas, entre ellas disposiciones sobre prediarios y el bono de vacunación.

Ávila precisó que el único punto que no fue aceptado fue la propuesta de duplicar el límite de endeudamiento de los gobiernos subnacionales. Argumentó que, de acuerdo con la explicación del ministro de Economía y las reuniones sostenidas durante la jornada, tanto el Gobierno nacional como las entidades territoriales se encuentran altamente endeudados, por lo que incrementar ese límite sería una medida "irresponsable".