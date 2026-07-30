Tuto destaca acuerdo con el FMI, pide conocer los detalles y exige al Gobierno admitir que mintieron en campaña

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Publicado el 30/07/2026 a las 14h22
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A través de un amplio mensaje en sus cuentas en las redes sociales, el expresidente y otrora candidato a la presidencia - que perdió con Rodrigo Paz en la segunda vuelta electoral del 2025- destacó que el Gobierno haya llegado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque criticó la tardanza y poca claridad que hay al respecto.

En su mensaje, Tuto recuerda que en su campaña el Gobierno había prometido no acudir al FMI y señaló que por "hidalguía y para preservar un mínimo de credibilidad y coherencia" las actuales autoridades deberían admitir que mintieron en la época preelectoral.

Por eso, pidió a Paz y Lara reconocer que "hicieron promesas que no podrán cumplir, como arrancar su gestión con renta Dignidad de Bs 2000, salario universal para mujeres, casas de dos pisos, cerrar la aduana, «50/50 el primer día», acabar con colas de combustible, etc, etc." (sic).

"Acepte que no dijeron la verdad cuando aseguraron que no tocarían la subvención a combustibles, que no contraerían créditos («a la Lupo») y que no irían al FMI. Solo la verdad nos hará un país libre y próspero. Aclaren todo, muestren todo" (sic), aseveró.

En esa línea, Tuto también criticó la tardanza del Gobierno para acudir al FMIy que el crédito de 1.900 millones de dólares sea "más pequeño" que el que él proponía en campaña.

"No me opongo a lo que propongo. Hace años que venimos planteando que para salvar a la economía, en estado de coma después de 20 años de destrucción Evo-Arcista, se requiere una transfusión «sanguínea» masiva de dólares para estabilizar, salvar y reconstruir Bolivia. Este programa requiere un acuerdo con el FMI que brinde apoyo y catalice otros cofinanciamientos. El reciente anuncio de gobierno es un paso en la dirección correcta, aunque más pequeño y mucho más tardío que el que planteamos" (sic), señaló.

El expresidente, de la misma manera, exigió comunicar todos los detalles del acuerdo arribado con el FMI para que la Asamblea Legislativa Plurinacional tenga toda la información para el tratamiento del crédito.

Además, planteó otras exigencias para el Gobierno, tales como la devolución del total de dólares captados por el sistema financiero y que se rompa el acuerdo firmado con la COB, entre otros.

Estos son los pedidos de Tuto Quiroga:

Publique el contenido del acuerdo técnico en su integridad, incluyendo las «acciones previas» comprometidas para la aprobación de Directorio del FMI. El Congreso debe recibir TODA la información, sin excepciones, para el correspondiente tratamiento legislativo. Si después de 9 meses el gobierno tiene un programa, Bolivia necesita conocerlo y no solo el FMI (sic)

Apoye nuestra propuesta de PROHIBIR por ley, con 2/3, el financiamiento inorgánico del BCB al estado, del que tanto abusó el MAS y que se devoró el poder adquisitivo de los más pobres con inflación galopante (sic)

Se nombre un Directorio y Presidente del Banco Central por 2/3 camarales que aseguren un BCB institucional, permanente y confiable (sic)

Se nombre también por 2/3 directorios y ejecutivos de la gestora y de las instancias regulatorias financieras (sic)

Se reduzca, e institucionalice por 2/3 y con gente calificada, el ampuloso aparato de directorios de cuates en entidades estratégicas en hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones, minería, litio, etc. (sic)

Se recupere la meritocracia institucional en las agencias recaudadoras (SIN, Aduana) y la CGR, con designaciones de 2/3 (sic)

Se concesione/APP/cierre las empresas inservibles de una vez: como Quipus, las de cartón, papel, miel, etc. (sic)

Se devuelva TODOS los depósitos en dólares, que han afectado a los depositantes que tenían que escoger entre desdolarización o corralito expropiador (sic)

Se autorice la apertura irrestricta de cuentas en dólares sin corralito o riesgo, como era antes del MAS (sic)

Se garantice el pago en dólares, si así lo pide el beneficiario, de las remesas que envían hermanos desde el exterior (sic)

Garantice el suministro sin demora de diesel (sic)

Desconozca el «pacto» que firmaron con la decrépita dirigencia de la COB después de >50 días de paros inhumanos, porque el acuerdo con el FMI es todo lo contrario de lo que firmaron con Argollo (sic)

Que con este acuerdo aseguren la predictibilidad del tipo de cambio del dólar a Bs. Este acuerdo era mejor tenerlo ANTES de flotar el TC (sic)

Renegocie las tasas caras de interés de la emisión bursátil, que con este acuerdo deberían reducirse (sic)

Otros temas más que señalaremos cuando conozcamos el texto del acuerdo con el staff del FMI (sic)

Este miércoles el Gobierno boliviano y el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciaron que arribaron a un acuerdo para un crédito de $us 1.900 millones a ser ejecutado en un programa de 36 meses y con una tasa de interés que ronda entre el 4 y el 4,5%.

Por un lado, a través de un comunicado, el FMI afirmó que el acuerdo es a nivel del personal técnico y aún debe ser aprobado por el Directorio Ejecutivo del organismo internacional y está condicionado al cumplimiento de las acciones previas acordadas entre ambas partes.

En su comunicado oficial, el FMI sostuvo que Bolivia enfrenta cinco desafíos macroeconómicos que justifican el programa: déficits fiscales persistentes, disminución de la producción de hidrocarburos, reducción de las reservas internacionales, elevada inflación y distorsiones en los mercados cambiario y de productos.

En ese sentido, el Gobierno prevé que este respaldo facilite el acceso a recursos adicionales de organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF y otras entidades internacionales, por un monto estimado de hasta $us 5.000 millones.

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