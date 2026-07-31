Bolivia y el estado de Mato Grosso acuerdan iniciar estudios para un nuevo corredor vial

El presidente Rodrigo Paz y el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, participarán este viernes en la firma del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para la realización de los estudios del proyecto de integración vial San Ignacio de Velasco–Marfil–Límite con la República Federativa de Brasil. El acuerdo, suscrito junto a autoridades del estado de Mato Grosso, marca el inicio de un nuevo corredor estratégico que fortalecerá la integración física, logística y comercial entre ambos países.

La firma se realizará en el marco de la reunión de integración Bolivia–Brasil que se desarrolla en San Ignacio de Velasco, con la participación del presidente Rodrigo Paz; el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco; ministros de Estado; autoridades nacionales, departamentales y municipales; además de una delegación del Estado de Mato Grosso encabezada por el exgobernador Mauro Mendes; el secretario de Estado de la Casa Civil, Mauro Carvalho; el secretario de Estado de Desarrollo Económico, César Miranda; el secretario de Estado de Turismo, Luiz Carlos Nigro; el diputado estatal Valmir Moretto; alcaldes de diez municipios de la franja fronteriza; representantes del Comité de Integración Brasil–Bolivia y más de 50 empresarios brasileños de los sectores de infraestructura, agronegocios, energía y servicios.

El nuevo corredor partirá desde San Ignacio de Velasco y llegará hasta Marfil y el límite con Brasil, consolidando una nueva ruta de integración para la Chiquitania. Los estudios establecerán las características técnicas de una vía destinada a mejorar la conectividad de una región con alto potencial productivo, forestal y ganadero, donde actualmente predominan caminos de tierra que dificultan el tránsito durante la época de lluvias y encarecen el transporte de personas y mercancías. Además, facilitará el acceso a mercados nacionales e internacionales, reducirá los costos logísticos y fortalecerá el desarrollo económico de las comunidades de la región.

El proyecto permitirá conectar este nuevo corredor con la Red Vial Fundamental y con la red vial del estado de Mato Grosso, fortaleciendo el intercambio comercial y la integración entre Bolivia y Brasil. Asimismo, se constituirá en un nuevo eje estratégico del corredor bioceánico, consolidando a San Ignacio de Velasco como una puerta de conexión internacional y reafirmando el compromiso del Gobierno del presidente Rodrigo Paz de ejecutar obras que unan al país y generen nuevas oportunidades de desarrollo para la Chiquitania y toda la región fronteriza.