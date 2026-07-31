Dictan detención domiciliaria y fianza de Bs 100.000 para Medinaceli

Tras una audiencia de medidas cautelares, este viernes, el juzgado sexto de anticorrupción de La Paz ha dispuesto detención domiciliaria para el exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, dentro del caso gasolina basura.

Por otro lado, la justicia dispuso una fianza de 100.000 bolivianos, el arraigo, además, tiene prohibido asistir a las instituciones que estén involucradas con el caso y registrarse cada semana.

La exautoridad fue imputada por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, ya que habría autorizado adendas y mantenido contratos de suministro con la empresa Vitol sin asegurar los filtros técnicos requeridos.