Dictan detención domiciliaria y fianza de Bs 100.000 para Medinaceli

País
URGENTEBO
Publicado el 31/07/2026 a las 14h04
ESCUCHA LA NOTICIA

Tras una audiencia de medidas cautelares, este viernes, el juzgado sexto de anticorrupción de La Paz ha dispuesto detención domiciliaria para el exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, dentro del caso gasolina basura.

Por otro lado, la justicia dispuso una fianza de 100.000 bolivianos, el arraigo, además, tiene prohibido asistir a las instituciones que estén involucradas con el caso y registrarse cada semana.

La exautoridad fue imputada por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, ya que habría autorizado adendas y mantenido contratos de suministro con la empresa Vitol sin asegurar los filtros técnicos requeridos.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Kiev bajo ataque ruso, al menos tres muertos y 10 heridos
2
Ollanta Humala sale libre al anularse caso Odebrecht en Perú

Lo más compartido

1
Irán dice que países que apoyen a EEUU tendrán una dura réplica
2
Donald Trump dice que EEUU será como Ceuta si ganan los demócratas
3
Kiev bajo ataque ruso, al menos tres muertos y 10 heridos
4
Para Hadad, fundador de Infobae, la IA ya atraviesa redacciones, pero pide cautela
5
Golpe para Infantino: dimite Cordeiro, asesor de la FIFA

Más en País

31/07/2026
Medinaceli va a detención domiciliaria, asegura que se quedará en el país
"Estoy aquí presente para cualquier investigación que se quiera hacer. Yo no me voy. La cosa es esclarecer los hechos y encontrar la verdad. Vine al país a...
Ver más
31/07/2026
Lara dice que la seguridad en Santa Cruz "está abandonada" y apunta a Sokol y Oviedo
El vicepresidente Edmand Lara reprochó la ola de violencia que golpea a Santa Cruz, cuestionó a las "autoridades locales", afirmó que la seguridad en este...
Ver más
En el marco de la Conferencia SIPConnect 2026, que se realiza estos días en Miami,  Daniel Hadad, fundador de Infobae, hizo una reflexión sobre el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en los...
Ver más
31/07/2026
Para Hadad, fundador de Infobae, la IA ya atraviesa redacciones, pero pide cautela
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, a tiempo de anunciar que dejará el cargo en noviembre próximo - aunque seguirá siendo magistrado- reprochó que el Ejecutivo ni el...
Ver más
31/07/2026
Saucedo dejará presidencia del TSJ y llama “mentiroso” al Gobierno
Bolivia amaneció este viernes 31 de julio con una noticia alentadora para el medio ambiente. Según el monitoreo nacional, en las últimas 24 horas se registraron 155 focos de calor, una reducción...
Ver más
31/07/2026
Los focos de calor en Bolivia caen drásticamente un 80% en un solo día
El presidente Rodrigo Paz y el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, participarán este viernes en la firma del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para la realización de los...
Ver más
31/07/2026
Bolivia y el estado de Mato Grosso acuerdan iniciar estudios para un nuevo corredor vial
En Portada
31/07/2026 Cochabamba
Ráfagas de viento alcanzaron más 60 km/h en Cochabamba
La gran cantidad de polvo arrastrada por el ventarrón oscureció el cielo de la ciudad a media tarde. Veinte minutos después cayó una ligera llovizna en la zona...
vista
31/07/2026 País
Medinaceli va a detención domiciliaria, asegura que se quedará en el país
"Estoy aquí presente para cualquier investigación que se quiera hacer. Yo no me voy. La cosa es esclarecer los hechos y encontrar la verdad. Vine al país a...
vista
31/07/2026 Cochabamba
Fuertes vientos provocan caída de árboles en Cochabamba y movilizan a equipos de emergencia
Los fuertes vientos registrados este viernes en la ciudad de Cochabamba, con ráfagas superiores a los 52 kilómetros por hora, provocaron la caída de árboles en...
vista
01/08/2026 Mundo
Kiev bajo ataque ruso, al menos tres muertos y 10 heridos
Al menos tres personas murieron y 10 resultaron heridas en Kiev la madrugada del sábado en un ataque ruso con misiles balísticos, dijo el alcalde de la capital...
vista
31/07/2026 País
Lara dice que la seguridad en Santa Cruz "está abandonada" y apunta a Sokol y Oviedo
El vicepresidente Edmand Lara reprochó la ola de violencia que golpea a Santa Cruz, cuestionó a las "autoridades locales", afirmó que la seguridad en este...
vista
31/07/2026 Economía
Dólar flexible, quitar la subvención, entre otros: Las condiciones que puso el FMI para Bolivia
El economista Ramiro Cavero explicó que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) están condicionados al cumplimiento de metas fiscales,...
vista
Actualidad
El expresidente de Perú, Ollanta Humala, fue liberado este viernes de una prisión en Lima, después de que la justicia...
Ver más
01/08/2026 Mundo
Ollanta Humala sale libre al anularse caso Odebrecht en Perú
Al menos tres personas murieron y 10 resultaron heridas en Kiev la madrugada del sábado en un ataque ruso con misiles...
Ver más
01/08/2026 Mundo
Kiev bajo ataque ruso, al menos tres muertos y 10 heridos
El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada a favor de Ollanta Humala y...
Ver más
31/07/2026 Mundo
Ollanta Humala saldrá de prisión: TC aprueba habeas corpus a favor de expresidente
"Estoy aquí presente para cualquier investigación que se quiera hacer. Yo no me voy. La cosa es esclarecer los hechos y...
Ver más
31/07/2026 País
Medinaceli va a detención domiciliaria, asegura que se quedará en el país
Deportes
El FIFA Forward Enterprise (FFE), el proyecto de Gianni Infantino para vender a privados derechos comerciales y eventos...
Ver más
31/07/2026 Fútbol Int.
El fútbol asiático se unió al bloque de rechazo y sumó otro revés para el proyecto de Infantino en FIFA: cómo está el mapa de votos
El principal asesor de Gianni Infantino, Carlos Cordeiro, emitió un comunicado explicando su decisión de dimitir.
Ver más
31/07/2026 Fútbol Int.
Golpe para Infantino: dimite Cordeiro, asesor de la FIFA
Bolívar venció a Gremio por 1-0 ayer en Porto Alegre, Brasil, y se clasificó a los octavos de final de la Copa...
Ver más
31/07/2026 Fútbol
Bolívar triunfa en Brasil y avanza a los octavos de final de la Sudamericana
Bolívar se enfrentará con Gremio hoy en Porto Alegre, Brasil, en el partido de revancha de los octavos de final de la...
Ver más
30/07/2026 Fútbol
Bolívar busca hoy el pase a la Copa Sudamericana ante Gremio en Brasil en los playoffs
Tendencias
Apartir del 1 de agosto de 2026, varios modelos de televisores dejarán de tener acceso a la aplicación nativa de...
Ver más
31/07/2026 Tecnología
Conozca la lista de televisores que se quedarán sin Netflix a partir de agosto
En 2023, un gato montés (Leopardus geoffroyi) se convirtió en la mascota de una familia en la ciudad de Cochabamba, en...
Ver más
27/07/2026 Medio Ambiente
El virus de la panleucopenia amenaza la supervivencia del gato montés en Bolivia
Doble Click
A pesar de los bloqueos y movilizaciones que durante semanas golpearon la economía y afectaron la organización de...
Ver más
31/07/2026 Cultura
Pese a la crisis por los bloqueos, el Gran Poder prevé mayor participación con más de 95 mil danzantes
Cada 31 de julio, miles de paceños izan la bandera rojo punzó y verde esmeralda. Pocos conocen que, según el...
Ver más
31/07/2026 Cultura
La historia detrás de la bandera paceña tiene un protagonista olvidado
Karol G ya tiene listo su próximo proyecto discográfico. La artista colombiana ha confirmado el lanzamiento de 'No Me...
Ver más
31/07/2026 Música
Karol G anuncia su nuevo disco: 'No Me Arrepiento De Sentir Tanto' llega el 7 de agosto
Cochabamba forma parte de la gira nacional que desarrollará la AsociaciónSagarnaga en Bolivia.
Ver más
31/07/2026 Cultura
Sagarnaga comienza el Tour Bolivia 2026 en Sacaba