Para Hadad, fundador de Infobae, la IA ya atraviesa redacciones, pero pide cautela

País
Redacción Central
Publicado el 31/07/2026 a las 8h01
ESCUCHA LA NOTICIA

En el marco de la Conferencia SIPConnect 2026, que se realiza estos días en Miami,  Daniel Hadad, fundador de Infobae, hizo una reflexión sobre el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en los medios de comunicación, un fenómeno que, aseguró, ya dejó de ser una tendencia emergente para convertirse en una realidad que atraviesa la producción de contenidos, los modelos de negocio y la relación de las audiencias con la información.

La Conferencia SIPConnect 2026, organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reunió en Miami a expertos de varios países quienes debatieron y plantearon  nuevas perspectivas  de la Inteligencia Artificial (IA) y la innovación en el periodismo.

El Grupo Multimedia, conformado por Los Tiempos de Cochabamba, La Prensa y El Alteño de La Paz es parte de la SIP y participó de este ciclo de conferencias que finalizó ayer.

“Ya todos usamos IA en los medios”, afirmó Hadad al dar inicio a una presentación que combinó datos sobre el ecosistema digital con advertencias sobre las transformaciones políticas, culturales y económicas que acompañan la rápida evolución de esta tecnología.

Para el también CEO de Infobae, la velocidad del cambio es uno de los aspectos más disruptivos del momento actual. Citando a especialistas en tecnología, sostuvo que “en la evolución de las computadoras, la distancia entre la ameba y el Tyrannosaurus rex puede salvarse en una década”, una metáfora utilizada para ilustrar el ritmo exponencial del desarrollo de la inteligencia artificial.

Uno de los principales focos de preocupación para los medios sigue siendo la pérdida de tráfico procedente de las plataformas tecnológicas y los motores de búsqueda.

Hadad señaló que las herramientas de IA generativa no están derivando tráfico de manera significativa a los sitios periodísticos, al tiempo que los medios enfrentan una reducción sostenida de las visitas procedentes de Google.

Según datos compartidos durante la conferencia, Chartbeat registró en noviembre de 2025 una caída global del 33% en el tráfico orgánico de Google entre casi 2,600 sitios analizados. En Estados Unidos, la disminución alcanzó el 38%. Al mismo tiempo, Google Discover mostró retrocesos del 21% a nivel global y del 29% en el mercado estadounidense.

La tendencia también afecta a grandes organizaciones periodísticas. Entre los ejemplos mencionados figuraron Reuters, The Washington Post, Business Insider y USA Today, cuyos niveles de tráfico orgánico desde Google registraron descensos significativos en los últimos años.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Irán dice que países que apoyen a EEUU tendrán una dura réplica
2
Donald Trump dice que EEUU será como Ceuta si ganan los demócratas
3
Para Hadad, fundador de Infobae, la IA ya atraviesa redacciones, pero pide cautela
4
Golpe para Infantino: dimite Cordeiro, asesor de la FIFA
5
Saucedo dejará presidencia del TSJ y llama “mentiroso” al Gobierno

Lo más compartido

1
Ley corta quitará a las gobernaciones el peso de pagar prediarios, bono de vacunación y diplomas de bachiller
2
El dólar rebasa los Bs 12 y el BCB solo intervendrá si existe una “sobrerreacción” en la cotización
3
Incendios forestales en España y Francia se estabilizan, pero lo peor podría estar por venir
4
Hallan los cuerpos decapitados de dos hombres en Yapacaní
5
Medinaceli irá ante el juez este viernes por la gasolina ‘basura’

Más en País

31/07/2026
Saucedo dejará presidencia del TSJ y llama “mentiroso” al Gobierno
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, a tiempo de anunciar que dejará el cargo en noviembre próximo - aunque seguirá siendo...
Ver más
31/07/2026
Los focos de calor en Bolivia caen drásticamente un 80% en un solo día
Bolivia amaneció este viernes 31 de julio con una noticia alentadora para el medio ambiente. Según el monitoreo nacional, en las últimas 24 horas se...
Ver más
El presidente Rodrigo Paz y el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, participarán este viernes en la firma del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para la realización de los...
Ver más
31/07/2026
Bolivia y el estado de Mato Grosso acuerdan iniciar estudios para un nuevo corredor vial
Tras una audiencia de medidas cautelares, este viernes, el juzgado sexto de anticorrupción de La Paz ha dispuesto detención domiciliaria para el exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli,...
Ver más
31/07/2026
Dictan detención domiciliaria y fianza de Bs 100.000 para Medinaceli
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, anunció que este año dejará la presidencia de la máxima instancia judicial, una vez que la Sala Plena apruebe el calendario de las...
Ver más
30/07/2026
Romer Saucedo asegura que este año dejará la presidencia del TSJ
“El periodismo sigue siendo esencial para la democracia, y su futuro depende de nuestra disposición a innovar sin comprometer nuestros principios”, dijo ayer Pierre Manigault, presidente de la...
Ver más
30/07/2026
Ejecutivos de la SIP destacan el rol de la innovación y la IA en el periodismo
En Portada
31/07/2026 Economía
Dólar flexible, quitar la subvención, entre otros: Las condiciones que puso el FMI para Bolivia
El economista Ramiro Cavero explicó que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) están condicionados al cumplimiento de metas fiscales,...
vista
31/07/2026 País
Bolivia y el estado de Mato Grosso acuerdan iniciar estudios para un nuevo corredor vial
El presidente Rodrigo Paz y el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, participarán este viernes en la firma del Convenio Marco de Cooperación...
vista
31/07/2026 Economía
El dólar rebasa los Bs 12 y el BCB solo intervendrá si existe una “sobrerreacción” en la cotización
El Banco Central de Bolivia (BCB) anunció ayer la aprobación de un Reglamento de Compra y Venta de Dólares, mediante el cual el ente emisor contará un...
vista
31/07/2026 Seguridad
En menos de dos días mueren asesinadas ochos personas en diferentes lugares
La violencia de desbordó  entre el miércoles y jueves en Santa Cruz y Cochabamba con un saldo de al menos ocho personas fallecidas por asesinato en San Matías...
vista
31/07/2026 País
Los focos de calor en Bolivia caen drásticamente un 80% en un solo día
Bolivia amaneció este viernes 31 de julio con una noticia alentadora para el medio ambiente. Según el monitoreo nacional, en las últimas 24 horas se...
vista
31/07/2026 País
Saucedo dejará presidencia del TSJ y llama “mentiroso” al Gobierno
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, a tiempo de anunciar que dejará el cargo en noviembre próximo - aunque seguirá siendo...
vista
Actualidad
La crisis en la ciudad española de Ceuta por la llegada de miles de migrantes irregulares desde Marruecos es "terrible...
Ver más
31/07/2026 Mundo
Donald Trump dice que EEUU será como Ceuta si ganan los demócratas
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha denunciado este viernes que más de 2.500 niños han muerto...
Ver más
31/07/2026 Mundo
UNICEF denuncia más de 2.500 niños muertos y heridos en la guerra en Irán
Cerca de 50 mil inmigrantes, en su inmensa mayoría de nacionalidad marroquí, han entrado de manera irregular en Ceuta...
Ver más
31/07/2026 Mundo
Recuperados 57 cadáveres en las aguas de Ceuta tras la entrada de 50 mil migrantes irregulares
Tras una audiencia de medidas cautelares, este viernes, el juzgado sexto de anticorrupción de La Paz ha dispuesto...
Ver más
31/07/2026 País
Dictan detención domiciliaria y fianza de Bs 100.000 para Medinaceli
Deportes
El FIFA Forward Enterprise (FFE), el proyecto de Gianni Infantino para vender a privados derechos comerciales y eventos...
Ver más
31/07/2026 Fútbol Int.
El fútbol asiático se unió al bloque de rechazo y sumó otro revés para el proyecto de Infantino en FIFA: cómo está el mapa de votos
El principal asesor de Gianni Infantino, Carlos Cordeiro, emitió un comunicado explicando su decisión de dimitir.
Ver más
31/07/2026 Fútbol Int.
Golpe para Infantino: dimite Cordeiro, asesor de la FIFA
Bolívar venció a Gremio por 1-0 ayer en Porto Alegre, Brasil, y se clasificó a los octavos de final de la Copa...
Ver más
31/07/2026 Fútbol
Bolívar triunfa en Brasil y avanza a los octavos de final de la Sudamericana
Bolívar se enfrentará con Gremio hoy en Porto Alegre, Brasil, en el partido de revancha de los octavos de final de la...
Ver más
30/07/2026 Fútbol
Bolívar busca hoy el pase a la Copa Sudamericana ante Gremio en Brasil en los playoffs
Tendencias
Apartir del 1 de agosto de 2026, varios modelos de televisores dejarán de tener acceso a la aplicación nativa de...
Ver más
31/07/2026 Tecnología
Conozca la lista de televisores que se quedarán sin Netflix a partir de agosto
En 2023, un gato montés (Leopardus geoffroyi) se convirtió en la mascota de una familia en la ciudad de Cochabamba, en...
Ver más
27/07/2026 Medio Ambiente
El virus de la panleucopenia amenaza la supervivencia del gato montés en Bolivia
Doble Click
Karol G ya tiene listo su próximo proyecto discográfico. La artista colombiana ha confirmado el lanzamiento de 'No Me...
Ver más
31/07/2026 Música
Karol G anuncia su nuevo disco: 'No Me Arrepiento De Sentir Tanto' llega el 7 de agosto
Cochabamba forma parte de la gira nacional que desarrollará la AsociaciónSagarnaga en Bolivia.
Ver más
31/07/2026 Cultura
Sagarnaga comienza el Tour Bolivia 2026 en Sacaba
Cochabamba se tiñe de negro por la llegada de más de un centenar de tunos, quienes invaden la ciudad desde hoy para ser...
Ver más
30/07/2026 Cultura
Cochabamba acoge el Encuentro Internacional de Tunas Universitarias
La imagen de Elba Rodríguez sosteniendo el trofeo de la primera edición de MasterChef Argentina sigue vigente para...
Ver más
30/07/2026 Cultura
La nueva vida de Elba Rodríguez, a 12 años de ganar MasterChef