Para Hadad, fundador de Infobae, la IA ya atraviesa redacciones, pero pide cautela

En el marco de la Conferencia SIPConnect 2026, que se realiza estos días en Miami, Daniel Hadad, fundador de Infobae, hizo una reflexión sobre el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en los medios de comunicación, un fenómeno que, aseguró, ya dejó de ser una tendencia emergente para convertirse en una realidad que atraviesa la producción de contenidos, los modelos de negocio y la relación de las audiencias con la información.

La Conferencia SIPConnect 2026, organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reunió en Miami a expertos de varios países quienes debatieron y plantearon nuevas perspectivas de la Inteligencia Artificial (IA) y la innovación en el periodismo.

El Grupo Multimedia, conformado por Los Tiempos de Cochabamba, La Prensa y El Alteño de La Paz es parte de la SIP y participó de este ciclo de conferencias que finalizó ayer.

“Ya todos usamos IA en los medios”, afirmó Hadad al dar inicio a una presentación que combinó datos sobre el ecosistema digital con advertencias sobre las transformaciones políticas, culturales y económicas que acompañan la rápida evolución de esta tecnología.

Para el también CEO de Infobae, la velocidad del cambio es uno de los aspectos más disruptivos del momento actual. Citando a especialistas en tecnología, sostuvo que “en la evolución de las computadoras, la distancia entre la ameba y el Tyrannosaurus rex puede salvarse en una década”, una metáfora utilizada para ilustrar el ritmo exponencial del desarrollo de la inteligencia artificial.

Uno de los principales focos de preocupación para los medios sigue siendo la pérdida de tráfico procedente de las plataformas tecnológicas y los motores de búsqueda.

Hadad señaló que las herramientas de IA generativa no están derivando tráfico de manera significativa a los sitios periodísticos, al tiempo que los medios enfrentan una reducción sostenida de las visitas procedentes de Google.

Según datos compartidos durante la conferencia, Chartbeat registró en noviembre de 2025 una caída global del 33% en el tráfico orgánico de Google entre casi 2,600 sitios analizados. En Estados Unidos, la disminución alcanzó el 38%. Al mismo tiempo, Google Discover mostró retrocesos del 21% a nivel global y del 29% en el mercado estadounidense.

La tendencia también afecta a grandes organizaciones periodísticas. Entre los ejemplos mencionados figuraron Reuters, The Washington Post, Business Insider y USA Today, cuyos niveles de tráfico orgánico desde Google registraron descensos significativos en los últimos años.