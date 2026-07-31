Lara dice que la seguridad en Santa Cruz "está abandonada" y apunta a Sokol y Oviedo

El vicepresidente Edmand Lara reprochó la ola de violencia que golpea a Santa Cruz, cuestionó a las "autoridades locales", afirmó que la seguridad en este departamento "está abandonada" y aludió al comandante de la Policía, Mirko Sokol y al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.

Se aguarda un pronunciamiento de estas autoridades sobre la afirmación del mandatario boliviano.

"No voy a mentirle al pueblo cruceño. Lamentablemente la seguridad de Santa Cruz está abandonada y son dos las causas que hoy nos tienen así", indicó en un comunicado publicado este viernes por la Vicepresidencia.

En solo dos días, siete asesinatos se registraron en el departamento de Santa Cruz. Todos los casos, según la Policía, ocurrieron en medio de hechos de violencia armada.

Lara argumentó que una de las causas es que "la prioridad política (está) por encima de la seguridad".

"Mientras la gente muere, las autoridades locales están más preocupadas en la pelea política que en patrullar, en investigar, en proteger. ¿Acaso no sé formó un comité de seguridad en Santa Cruz?", se cuestionó.

Además, consideró que es "el peor momento de las instituciones nacionales de seguridad".

"La Policía y el Ministerio de Gobierno atraviesan la crisis más grave de esta gestión. Infiltración, denuncias de corrupción, 'volteos', cobro de cupos, audios, 'vaquitas'", afirmó.

En ese marco, cuestionó: "¿Con qué autoridad moral vamos a pedirle al policía de a pie que se enfrente al crimen organizado si desde arriba no le damos respaldo institucional ni limpieza?

En los últimos días, el vicepresidente cuestionó los audios vinculados al comandante de la Policía, quien dijo que fue grabado sin su consentimiento durante una actividad económica.

En los registros, Sokol habla de "Los Golden", un grupo que supuestamente recolecta una millonario fondo para sacarlo del cargo, pero además fue grabado cuando se refería a exministros y a los militares.

Lara recordó que fue policía y conoce el trabajo de los uniformados en la calles. "Sé lo que es salir a la calle con miedo y sin equipamiento. Sé lo que es tener jefes que miran sus intereses. Y por eso digo con toda responsabilidad: así no se enfrenta al narcotráfico".

Acto seguido, lanzó tres propuestas para el Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana y las autoridades de Santa Cruz:

Primero: Despliegue inmediato y reforzado. Más efectivos de la FELCN, de la FELCC y de inteligencia en San Matías y Yapacaní. Helicópteros, drones y trabajo coordinado con Brasil para dar con los responsables y con las dos mujeres desaparecidas. Cada hora cuenta.

Segundo: Cero encubrimiento. Si hay policías, aduaneros o autoridades locales protegiendo estas rutas, que caigan. Que la Inspectoría General actúe ya. No vamos a permitir que la sangre de cruceños tape la corrupción de algunos.

Tercero: Plan Frontera Segura. Santa Cruz no puede seguir siendo el patio trasero del crimen. Se necesita inversión real en scanner, en control migratorio, en inteligencia criminal y en protección a las estancias y comunidades fronterizas.

Lara pidió "perdón a nombre del Estado" a las familias de las víctimas" y sentenció: "Les fallamos".

En la parte final de su texto, el mandatario remarcó que "Santa Cruz no merece vivir con miedo" y "Bolivia no merece que el crimen marque territorio mientras nosotros discutimos".

"La lucha contra el narcotráfico y la violencia no se gana con comunicados. Se gana metiendo presos a los jefes, quitándole la ruta al delito y devolviéndole la paz a la gente", sostuvo.