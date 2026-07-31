Medinaceli va a detención domiciliaria, asegura que se quedará en el país

El exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, salió este viernes de celdas policiales luego de que el Juzgado Sexto Anticorrupción de La Paz le impusiera detención domiciliaria en el marco de la investigación del caso del denominado "combustible basura".

Al abandonar el recinto policial, la exautoridad gubernamental aseguró que permanecerá en el país para afrontar la investigación.

"Estoy aquí presente para cualquier investigación que se quiera hacer. Yo no me voy. La cosa es esclarecer los hechos y encontrar la verdad. Vine al país a trabajar. Trabajaba en Colombia. Ahí estaba muy tranquilo. Vine acá con el reto de quitar el subsidio", afirmó Medinaceli al agradecer el respaldo de familiares, amigos y de quienes expresaron su apoyo durante los tres días que permaneció aprehendido.

En su declaración a la prensa, el exministro negó haber autorizado la comercialización del combustible observado y aseguró que la Resolución 041 únicamente autoriza el desprecintado para su tratamiento.

La Fiscalía lo imputó por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, al sostener que omitió adoptar medidas extraordinarias para suspender la distribución del combustible observado.

En su defensa, Medinaceli afirmó que la supervisión correspondía a las instancias operativas de la ANH y YPFB, y recordó que en su gestión pidió suspender los contratos de provisión mientras se solucionaba el problema.

La autoridad judicial encargada de examinar su caso dispuso detención domiciliaria sin salida laboral, arraigo, presentación semanal ante las autoridades, prohibición de acudir a las instituciones involucradas y de comunicarse con otros investigados, además de una fianza de Bs 100.000.

La defensa del exministro informó que la resolución fue apelada y que buscarán revertir principalmente la restricción para trabajar y el monto de la fianza, al considerarlo de imposible cumplimiento.