Medinaceli agradece el respaldo y admite que enfrentó los días más difíciles de su vida

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Publicado el 01/08/2026 a las 11h22
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El exministro de Energía e Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, expresó este sábado su agradecimiento a las personas que, durante los tres días que permaneció arrestado en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, le hicieron llegar mensajes de apoyo y solidaridad.

"Los últimos días han sido, sin duda, los más difíciles de mi vida", escribió Medinaceli en sus redes sociales, al referirse a los días que permaneció privado de libertad, en medio de una amplia cobertura mediática y cuestionamientos políticos que exigían identificar responsabilidades por el caso denominado "gasolina basura".

La aprehensión de la exautoridad también generó críticas y cuestionamientos en distintos sectores, que consideraron que el proceso debía alcanzar a los responsables directos de la gestión de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). En ese contexto, también surgieron cuestionamientos por el paradero desconocido del presidente de la estatal petrolera, Yusef Akly.

"En medio de esta experiencia tan dura para mi familia y para mí, he recibido cientos de mensajes, llamadas, publicaciones y expresiones de solidaridad que jamás imaginé. He intentado leer cada uno de ellos y confieso que muchos me emocionaron profundamente. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que me tendieron una mano en estos momentos", manifestó la exautoridad, quien recuperó su libertad hace pocas horas.

Medinaceli agradeció especialmente a su familia por su fortaleza, amor incondicional y apoyo durante los momentos más difíciles. También expresó su reconocimiento a sus colegas, estudiantes y exestudiantes, así como a quienes compartieron con él espacios de trabajo en la universidad, organismos internacionales, el sector público y el privado.

Asimismo, agradeció a periodistas, economistas, abogados, académicos, líderes de opinión, autoridades, exautoridades y ciudadanos que expresaron públicamente su solidaridad o destacaron la importancia de principios como el debido proceso, la presunción de inocencia, la dignidad humana y el derecho de toda persona a una justicia objetiva e imparcial.

También hizo especial énfasis en quienes, pese a no conocerlo personalmente, decidieron expresar su confianza en su trayectoria profesional y humana.

"Ese gesto tiene un significado muy profundo para mí y permanecerá conmigo para siempre. Durante más de tres décadas he dedicado mi vida al estudio, la docencia, la investigación y el servicio público. He procurado actuar siempre con honestidad, independencia técnica y profundo compromiso con Bolivia. Esos principios no cambian frente a la adversidad; por el contrario, se fortalecen", sostuvo.

La exautoridad ratificó que permanecerá en Bolivia, ejercerá su derecho a la defensa y colaborará con las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

"Confío en que la verdad prevalecerá y en que este proceso permitirá establecer los hechos con objetividad y conforme a la ley", afirmó.

Al finalizar su mensaje, Medinaceli señaló que la experiencia que le tocó vivir le dejó una enseñanza que considera invaluable: "Los cargos son pasajeros. Las circunstancias cambian. Pero la confianza, el respeto y el afecto que una persona construye a lo largo de su vida son un patrimonio que ninguna adversidad puede arrebatar".

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