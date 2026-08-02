El 50/50 abre debate entre Gobierno y gobernadores con propuestas para su aplicación desde 2027

País
ABI
Publicado el 02/08/2026 a las 21h45
ESCUCHA LA NOTICIA

Además de las fiestas patrias, la propuesta del 50/50 ingresó a la agenda nacional a pocos días del encuentro entre el Gobierno y los nueve gobernadores, previsto para el 5 de agosto en la ciudad de Sucre. Autoridades regionales y legisladores plantean alcanzar consensos para encaminar la iniciativa, mientras algunos sectores piden que su aplicación comience desde la gestión 2027.

El presidente Rodrigo Paz Pereira reiteró que el debate sobre el 50/50 no se limita a la redistribución de recursos, sino que implica la construcción del Estado desde las regiones con una visión de mediano y largo plazo.

El mandatario remarcó que para alcanzar este objetivo se requiere un cambio de mentalidad y actitud frente a un Estado centralista "tranca", en sus distintos niveles, además de la construcción de una gran alianza.

"Para eso se requiere una gran alianza por encima de intereses políticos", afirmó el Presidente. Agregó que ya existen avances con la aprobación de normas en la Asamblea Legislativa Plurinacional orientadas a fortalecer a las regiones.

El Gobierno confirmó que remitió las invitaciones a los gobernadores para la reunión del 5 de agosto en Sucre. Asimismo, está prevista una reunión técnica previa para abordar las propuestas planteadas.

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, expresó su expectativa de que en la reunión técnica se analicen las propuestas y se llegue con consensos al encuentro con el Gobierno.

"Yo creo que va a ser el inicio de algo muy grande para las regiones, no es solo para Santa Cruz, es para los nueve departamentos", afirmó Velasco.

Por su parte, el gobernador de La Paz, Luis Revilla, señaló que las propuestas de los gobernadores ya fueron aprobadas el pasado 16 de julio en El Alto. Entre ellas se encuentra la aplicación gradual de la redistribución de la coparticipación de al menos un impuesto desde la gestión 2027.

"Eso es lo que vamos a discutir y vamos a plantear, lo que aprobamos en la reunión", adelantó.

En la misma línea, el gobernador de Chuquisaca, Luis Ayllón, indicó que la propuesta de las regiones es diversa, pero tiene objetivos comunes, como una mayor descentralización, en base a los cinco puntos aprobados en El Alto.

Anteriormente, el gobernador de Potosí, René Joaquino, confirmó su participación en el encuentro y anunció que llevará una propuesta que dará a conocer oportunamente.

Diferentes legisladores también se pronunciaron sobre la reunión prevista y pidieron avanzar con celeridad en la aplicación de la propuesta.

La senadora Fátima Dávila expresó su optimismo de que el encuentro permita alcanzar acuerdos y brindar certezas al país.

"Nosotros estamos esperanzados en que esta reunión va a dar frutos, nosotros, al igual que el gobernador de Santa Cruz, consideramos que es importante que el Presidente cumpla su promesa del 50/50", indicó.

Por su parte, la senadora Elena Pachacute manifestó que la propuesta del 50/50 debe concretarse en el presupuesto de la gestión 2027 y anunció que desde la bancada de Libre se impulsará esta iniciativa.

"Ya es una demanda de parte de los gobernadores a nivel nacional, también de los municipios", señaló.

Finalmente, la diputada Lissa Claros afirmó que en la reunión será importante y determinante fijar las posiciones de las regiones y que el Gobierno establezca con claridad una ruta para su aplicación, con el objetivo de evitar que el tema quede únicamente en el discurso.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Caso Maletas: alertan que Fiscalía y Justicia podrían liberar a la principal sospechosa
2
Incendios de sexta generación en Europa: por qué son tan devastadores
3
Fallece Alejandro Nordio, un hombre múltiple que dedicó su vida al fútbol boliviano
4
Encuentran el cadáver del policía ejecutado el jueves en San Matías
5
Trasladan en un helicóptero de la FAB el cuerpo del subteniente Yerson Salazar

Lo más compartido

1
Kiev bajo ataque ruso, al menos tres muertos y 10 heridos
2
Incendios de sexta generación en Europa: por qué son tan devastadores
3
Caso Maletas: alertan que Fiscalía y Justicia podrían liberar a la principal sospechosa
4
Ollanta Humala sale libre al anularse caso Odebrecht en Perú
5
Encuentran el cadáver del policía ejecutado el jueves en San Matías

Más en País

02/08/2026
Gran Poder. La Paz vivió ayer su mayor entrada folklórica anual
La ciudad de La Paz vivió ayer la entrada folclórica del Señor Jesús del Gran Poder 2026, con la participación de 74 fraternidades, miles de danzarines y...
Ver más
02/08/2026
Sanjinés: “Estamos en proceso de contrucción de la nueva ley educativa”
Apertura y flexibilidad, son las palabras clave que cita Erick Sanjinés, ministro de Educación, al referirse a los cambios que se vienen en el campo educativo...
Ver más
El ministro de Educación, Erick Sanjinés, menciona, en entrevista con Los Tiempos, que una nueva ley educativa se debe abrir a otros profesionales y permita incluir innovaciones educativas.
Ver más
02/08/2026
“La ley educativa debe abrirse a innovaciones”, asegura el Ministro
“Supongamos que cambiamos la ley y desde la próxima gestión contamos con una ley ejemplar, muy bien concebida y redactada, ¿estamos asegurando que al día siguiente vamos a comenzar a reportar cambios...
Ver más
02/08/2026
Olmos: una ley no basta para cambiar la educación
Quince años después de la promulgación de la Ley 070 Avelino Siñani–Elizardo Pérez, el debate sobre sus resultados sigue abierto. Pocas reformas educativas han generado posiciones tan opuestas.
Ver más
02/08/2026
A 15 años de su vigencia, la Ley Avelino Siñani sigue en debate
A las 13:25 de este domingo se inició el traslado del cuerpo del subteniente de la Policía Yerson Salazar, quien fue asesinado en el municipio de San Matías durante un operativo en la zona fronteriza.
Ver más
02/08/2026
Trasladan en un helicóptero de la FAB el cuerpo del subteniente Yerson Salazar
En Portada
02/08/2026 Seguridad
Reportan un muerto a balazos en San Ignacio de Velasco
En horas de la tarde de este domingo, se reportaron disparos en el municipio de San Ignacio de Velasco, donde una persona perdió la vida.
vista
02/08/2026 Seguridad
Ante ola de crimen, militares salen a resguardar las calles de San Matías
El Ministerio de Defensa informó que militares salieron a las calles como parte de patrullajes preventivos y disuasivos en áreas urbanas de San Matías, esto...
vista
02/08/2026 Motores
Circuito Óscar Crespo registra cinco accidentes entre sábado y domingo, una espectadora permanece en estado grave
Al menos cinco accidentes se registraron entre el sábado y este domingo durante el desarrollo del Circuito Nacional de Automovilismo Óscar Crespo, en la ciudad...
vista
02/08/2026 País
Trasladan en un helicóptero de la FAB el cuerpo del subteniente Yerson Salazar
A las 13:25 de este domingo se inició el traslado del cuerpo del subteniente de la Policía Yerson Salazar, quien fue asesinado en el municipio de San Matías...
vista
02/08/2026 País
Fiestas patrias: conozca la agenda de actividades del 3 al 7 de agosto
Este mes, Bolivia conmemorará los 201 años de su independencia. Autoridades nacionales y locales confirmaron las actividades protocolares, cívicas, culturales...
vista
02/08/2026 Seguridad
Violencia en Santa Cruz: En cinco días se registraron ocho asesinatos
Una ola de crímenes violentos sacude el departamento de Santa Cruz, donde en los últimos días se registraron ocho asesinatos, hasta las 14:00 horas de este...
vista
Actualidad
Además de las fiestas patrias, la propuesta del 50/50 ingresó a la agenda nacional a pocos días del encuentro entre el...
Ver más
02/08/2026 País
El 50/50 abre debate entre Gobierno y gobernadores con propuestas para su aplicación desde 2027
El Ministerio de Defensa informó que militares salieron a las calles como parte de patrullajes preventivos y disuasivos...
Ver más
02/08/2026 Seguridad
Ante ola de crimen, militares salen a resguardar las calles de San Matías
En horas de la tarde de este domingo, se reportaron disparos en el municipio de San Ignacio de Velasco, donde una...
Ver más
02/08/2026 Seguridad
Reportan un muerto a balazos en San Ignacio de Velasco
Una ola de crímenes violentos sacude el departamento de Santa Cruz, donde en los últimos días se registraron ocho...
Ver más
02/08/2026 Seguridad
Violencia en Santa Cruz: En cinco días se registraron ocho asesinatos
Deportes
Always Ready es más puntero que nunca. El equipo 'millonario' se impuso por la mínima diferencia (1-0) a Bolívar en un...
Ver más
02/08/2026 Fútbol
Always Ready vence a Bolívar y estira su ventaja como único líder del torneo
Al menos cinco accidentes se registraron entre el sábado y este domingo durante el desarrollo del Circuito Nacional de...
Ver más
02/08/2026 Motores
Circuito Óscar Crespo registra cinco accidentes entre sábado y domingo, una espectadora permanece en estado grave
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha anunciado que cancela su propuesta de vender participaciones de la Copa...
Ver más
02/08/2026 Fútbol
Infantino da marcha atrás y anula su oferta de privatizar el Mundial
El FIFA Forward Enterprise (FFE), el proyecto de Gianni Infantino para vender a privados derechos comerciales y eventos...
Ver más
31/07/2026 Fútbol Int.
El fútbol asiático se unió al bloque de rechazo y sumó otro revés para el proyecto de Infantino en FIFA: cómo está el mapa de votos
Tendencias
Apartir del 1 de agosto de 2026, varios modelos de televisores dejarán de tener acceso a la aplicación nativa de...
Ver más
31/07/2026 Tecnología
Conozca la lista de televisores que se quedarán sin Netflix a partir de agosto
En 2023, un gato montés (Leopardus geoffroyi) se convirtió en la mascota de una familia en la ciudad de Cochabamba, en...
Ver más
27/07/2026 Medio Ambiente
El virus de la panleucopenia amenaza la supervivencia del gato montés en Bolivia
Doble Click
El fútbol boliviano despide con profundo pesar al profesor Alejandro Nordio, un destacado profesional que durante...
Ver más
02/08/2026 Vida
Fallece Alejandro Nordio, un hombre múltiple que dedicó su vida al fútbol boliviano
“Es un programa brillante y colorido, tendremos, junto con toda la orquesta, un piano solista, un harpa, cantantes,...
Ver más
02/08/2026 Cultura
Amor Brujo, el concierto español de la Orquesta Filarmónica
Uno de los restaurantes más emblemáticos de Burger King en Bolivia vuelve a operar completamente renovado.
Ver más
02/08/2026 Sociales
Burger King Ballivián reabre sus puertas y renueva un ícono de Cochabamba
La cantante cochabambina Micaela Lima se ganó el derecho de cantar en la 14° edición del Festival Internacional de la...
Ver más
02/08/2026 Cultura
Micaela Lima: quiero que el nombre de mi país suene en el Festival de Punta del Este