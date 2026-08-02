El 50/50 abre debate entre Gobierno y gobernadores con propuestas para su aplicación desde 2027

Además de las fiestas patrias, la propuesta del 50/50 ingresó a la agenda nacional a pocos días del encuentro entre el Gobierno y los nueve gobernadores, previsto para el 5 de agosto en la ciudad de Sucre. Autoridades regionales y legisladores plantean alcanzar consensos para encaminar la iniciativa, mientras algunos sectores piden que su aplicación comience desde la gestión 2027.

El presidente Rodrigo Paz Pereira reiteró que el debate sobre el 50/50 no se limita a la redistribución de recursos, sino que implica la construcción del Estado desde las regiones con una visión de mediano y largo plazo.

El mandatario remarcó que para alcanzar este objetivo se requiere un cambio de mentalidad y actitud frente a un Estado centralista "tranca", en sus distintos niveles, además de la construcción de una gran alianza.

"Para eso se requiere una gran alianza por encima de intereses políticos", afirmó el Presidente. Agregó que ya existen avances con la aprobación de normas en la Asamblea Legislativa Plurinacional orientadas a fortalecer a las regiones.

El Gobierno confirmó que remitió las invitaciones a los gobernadores para la reunión del 5 de agosto en Sucre. Asimismo, está prevista una reunión técnica previa para abordar las propuestas planteadas.

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, expresó su expectativa de que en la reunión técnica se analicen las propuestas y se llegue con consensos al encuentro con el Gobierno.

"Yo creo que va a ser el inicio de algo muy grande para las regiones, no es solo para Santa Cruz, es para los nueve departamentos", afirmó Velasco.

Por su parte, el gobernador de La Paz, Luis Revilla, señaló que las propuestas de los gobernadores ya fueron aprobadas el pasado 16 de julio en El Alto. Entre ellas se encuentra la aplicación gradual de la redistribución de la coparticipación de al menos un impuesto desde la gestión 2027.

"Eso es lo que vamos a discutir y vamos a plantear, lo que aprobamos en la reunión", adelantó.

En la misma línea, el gobernador de Chuquisaca, Luis Ayllón, indicó que la propuesta de las regiones es diversa, pero tiene objetivos comunes, como una mayor descentralización, en base a los cinco puntos aprobados en El Alto.

Anteriormente, el gobernador de Potosí, René Joaquino, confirmó su participación en el encuentro y anunció que llevará una propuesta que dará a conocer oportunamente.

Diferentes legisladores también se pronunciaron sobre la reunión prevista y pidieron avanzar con celeridad en la aplicación de la propuesta.

La senadora Fátima Dávila expresó su optimismo de que el encuentro permita alcanzar acuerdos y brindar certezas al país.

"Nosotros estamos esperanzados en que esta reunión va a dar frutos, nosotros, al igual que el gobernador de Santa Cruz, consideramos que es importante que el Presidente cumpla su promesa del 50/50", indicó.

Por su parte, la senadora Elena Pachacute manifestó que la propuesta del 50/50 debe concretarse en el presupuesto de la gestión 2027 y anunció que desde la bancada de Libre se impulsará esta iniciativa.

"Ya es una demanda de parte de los gobernadores a nivel nacional, también de los municipios", señaló.

Finalmente, la diputada Lissa Claros afirmó que en la reunión será importante y determinante fijar las posiciones de las regiones y que el Gobierno establezca con claridad una ruta para su aplicación, con el objetivo de evitar que el tema quede únicamente en el discurso.