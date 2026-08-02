Fiestas patrias: conozca la agenda de actividades del 3 al 7 de agosto

Este mes, Bolivia conmemorará los 201 años de su independencia. Autoridades nacionales y locales confirmaron las actividades protocolares, cívicas, culturales y turísticas por la efeméride nacional, que se desarrollarán del 3 al 7 de agosto. La mayoría de los actos se realizarán en Sucre, mientras que la Parada Militar tendrá lugar en la ciudad de El Alto.

Lunes 3 de agosto

Inauguración de la IX Bienal Internacional Folclórica en la Casa de la Libertad a horas 10:00.

Retreta de las Fuerzas Armadas (FFAA).

Gala artística en el Teatro Gran Mariscal, desde las 19:00.

Martes 4 de agosto

Desfile cívico escolar en la plaza principal, con la participación de al menos 140 delegaciones.

Presentación de nuevos hallazgos de huellas de dinosaurios en la Casa de la Cultura.

Sesión de honor de la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca en el Salón de la Independencia de la Casa de la Libertad, desde las 09:00.

Reunión técnica entre equipos del Gobierno y las gobernaciones para tratar las propuestas sobre el 50/50.

Desfile de teas, en horas de la noche, con al menos 40 delegaciones participantes.

Miércoles 5 de agosto

Sesión de la Cámara de Diputados, a las 09.00, en el Centro Internacional de Convenciones de la ciudad de Sucre.

Sesión de honor del Concejo Municipal de Sucre, previsto para las 09:00.

Desfile cívico-militar en la plaza principal.

Reunión entre el Gobierno y los nueve gobernadores para abordar la propuesta del 50/50 y el desarrollo de las regiones, a las 16.00, en el Salón Rojo de la Gobernación de Chuquisaca.

Serenata solidaria en el campo ferial de Lajastambo, a partir de las 19.00, con la participación de diferentes artistas nacionales.

Jueves 6 de agosto

Feriado nacional.

Entrega de ofrendas florales en la plaza 25 de Mayo, desde las 06.30.

Acto de iza de banderas y entonación del Himno Nacional en el frontis de la Casa de la Libertad.

Misa de Te Deum en la Catedral Metropolitana, a partir de las 09.00.

Solemne Sesión de Honor de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el Hemiciclo de la Casa de la Libertad, desde las 10.00. En la ocasión, el presidente Rodrigo Paz Pereira emitirá su mensaje al país.

Almuerzo de honor con la participación de autoridades nacionales, representantes diplomáticos e invitados especiales.

Viernes 7 de agosto

Feriado nacional.

Parada Militar en la ciudad de El Alto, desde las 10.00.

Finalmente, la Gobernación de Chuquisaca anunció una serie de actividades culturales y turísticas a realizarse durante el mes agosto, entre ellos se puede mencionar recorridos y exposiciones en la Casa de la Libertad, el Museo del Tesoro, el mirador de La Recoleta, además de abrir los espacios administrados por la Gobernación, como La Glorieta, La Florida y la Mansarda del Palacio de Gobierno. Asimismo, se tiene previsto la realización de la Fiesta del Ají, el 8 de agosto, y la Fiesta del Café, prevista para el 15 de agosto en el complejo turístico de La Glorieta.