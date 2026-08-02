Sanjinés: “Estamos en proceso de contrucción de la nueva ley educativa”

País
MICHEL ZELADA CABRERA
Publicado el 02/08/2026 a las 11h06
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Apertura y flexibilidad, son las palabras clave que cita Erick Sanjinés, ministro de Educación, al referirse a los cambios que se vienen en el campo educativo tras considerar que la Ley 070, conocida como Avelino Siñani, ya perdió vigencia luego de 15 años y corresponde crear otra normativa.

En entrevista con Los Tiempos, Sanjinés adelantó  que el proceso para la elaboración de esta nueva ley ya está en marcha y prevé que para febrero de 2027 el documento ya podría estar en manos de la Asamblea Legislativa para su consideración.

Una de las características de esta nueva normativa, y en la que enfatizó el Ministro, es que será consolidada en base a consensos con varios sectores de la sociedad.

Además del magisterio, participan en las mesas de trabajo para perfilar la nueva normativa sectores académicos como las universidades públicas y privadas; organismos internacionales, padres de familia, organizaciones no gubernamentales y otras.

En esta entrevista, además de evaluar el estado de la educación en Bolivia, el ministro Sanjinés habla de las causas que han llevado a Bolivia a ocupar el cuarto lugar de entre las peores del continente, a la par de países como Haití. “En sexto de primaria los alumnos no pueden realizar operaciones básicas de matemáticas.

En lectura, solo tres de cada 10 estudiantes comprenden los que lee, y esto es muy grave”, explica con preocupación Sanjinés, al momento de nombrar las fallas en la educación boliviana, tanto en el campo académico, de gestión y administración.

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