Trasladan en un helicóptero de la FAB el cuerpo del subteniente Yerson Salazar

País
RED UNO
Publicado el 02/08/2026 a las 15h18
ESCUCHA LA NOTICIA

A las 13:25 de este domingo se inició el traslado del cuerpo del subteniente de la Policía Yerson Salazar, quien fue asesinado en el municipio de San Matías durante un operativo en la zona fronteriza.

La evacuación se realizó a bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), que despegó desde la base militar de San Matías con destino a la ciudad de Santa Cruz.

De acuerdo con la información oficial, la aeronave aterrizará en el aeropuerto El Trompillo, desde donde el cuerpo del efectivo policial será trasladado a la morgue para cumplir con los procedimientos legales y forenses correspondientes.

El traslado se concreta luego de que grupos de Inteligencia del Comando Departamental de la Policía y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) lograran ubicar el cuerpo del subteniente a 25 kilometros de donde ocurrió el ataque armado.

Mientras tanto, el Ministerio Público mantiene abierta una investigación por los delitos de asesinato y asociación delictuosa, en tanto que la Policía continúa ejecutando operativos en San Matías para dar con los responsables del crimen y desarticular la organización criminal presuntamente vinculada al hecho.

 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Incendios de sexta generación en Europa: por qué son tan devastadores
2
Caso Maletas: alertan que Fiscalía y Justicia podrían liberar a la principal sospechosa
3
Encuentran el cadáver del policía ejecutado el jueves en San Matías
4
Gran Poder. La Paz vivió ayer su mayor entrada folklórica anual
5
Intensifican los trabajos en las vías y el río Rocha para la festividad de Urkupiña

Lo más compartido

1
Incendios de sexta generación en Europa: por qué son tan devastadores
2
Caso Maletas: alertan que Fiscalía y Justicia podrían liberar a la principal sospechosa
3
Kiev bajo ataque ruso, al menos tres muertos y 10 heridos
4
Encuentran el cadáver del policía ejecutado el jueves en San Matías
5
Fallece Alejandro Nordio, un hombre múltiple que dedicó su vida al fútbol boliviano

Más en País

02/08/2026
A 15 años de su vigencia, la Ley Avelino Siñani sigue en debate
Quince años después de la promulgación de la Ley 070 Avelino Siñani–Elizardo Pérez, el debate sobre sus resultados sigue abierto. Pocas reformas educativas han...
Ver más
02/08/2026
Gran Poder. La Paz vivió ayer su mayor entrada folklórica anual
La ciudad de La Paz vivió ayer la entrada folclórica del Señor Jesús del Gran Poder 2026, con la participación de 74 fraternidades, miles de danzarines y...
Ver más
Apertura y flexibilidad, son las palabras clave que cita Erick Sanjinés, ministro de Educación, al referirse a los cambios que se vienen en el campo educativo tras considerar que la Ley 070, conocida...
Ver más
02/08/2026
Sanjinés: “Estamos en proceso de contrucción de la nueva ley educativa”
El ministro de Educación, Erick Sanjinés, menciona, en entrevista con Los Tiempos, que una nueva ley educativa se debe abrir a otros profesionales y permita incluir innovaciones educativas.
Ver más
02/08/2026
“La ley educativa debe abrirse a innovaciones”, asegura el Ministro
“Supongamos que cambiamos la ley y desde la próxima gestión contamos con una ley ejemplar, muy bien concebida y redactada, ¿estamos asegurando que al día siguiente vamos a comenzar a reportar cambios...
Ver más
02/08/2026
Olmos: una ley no basta para cambiar la educación
La ciudad de La Paz dio inicio este sábado a la entrada folclórica en honor al Señor Jesús del Gran Poder, la mayor expresión cultural de los Andes, con el desfile de autoridades nacionales,...
Ver más
01/08/2026
La Paz inicia la festividad del Señor Jesús del Gran Poder con el desfile de autoridades
En Portada
02/08/2026 Economía
Bolivia acumula un superávit comercial de $us 1.669 millones en el primer semestre de 2026
Bolivia registró un superávit comercial acumulado de 1.669 millones de dólares entre enero y junio de 2026, de acuerdo con el más reciente informe de comercio...
vista
02/08/2026 Seguridad
Encuentran el cadáver del policía ejecutado el jueves en San Matías
Las acciones policiales en las proximidades de San Matías resultaron ayer en el hallazgo del cuerpo del oficial de Policía ejecutado el jueves y de...
vista
02/08/2026 Cochabamba
Intensifican los trabajos en las vías y el río Rocha para la festividad de Urkupiña
La Unidad de Gestión de Riesgos junto a la Dirección de Desarrollo Rural y Productivo de la Alcaldía de Quillacollo se preparan para recibir la festividad de...
vista
02/08/2026 País
“La ley educativa debe abrirse a innovaciones”, asegura el Ministro
El ministro de Educación, Erick Sanjinés, menciona, en entrevista con Los Tiempos, que una nueva ley educativa se debe abrir a otros profesionales y permita...
vista
02/08/2026 Seguridad
Brasileño es asesinado a balazos en un local nocturno de Santa Cruz
Un ciudadano brasileño fue asesinado a balazos la madrugada de este domingo al interior de un local de expendio de bebidas alcohólicas, ubicado en el sexto...
vista
02/08/2026 País
Olmos: una ley no basta para cambiar la educación
“Supongamos que cambiamos la ley y desde la próxima gestión contamos con una ley ejemplar, muy bien concebida y redactada, ¿estamos asegurando que al día...
vista
Actualidad
A las 13:25 de este domingo se inició el traslado del cuerpo del subteniente de la Policía Yerson Salazar, quien fue...
Ver más
02/08/2026 País
Trasladan en un helicóptero de la FAB el cuerpo del subteniente Yerson Salazar
El exdiputado nacional Amilcar Barral expresó este domingo su preocupación por el rumbo del denominado caso Maletas y...
Ver más
02/08/2026 Seguridad
Caso Maletas: alertan que Fiscalía y Justicia podrían liberar a la principal sospechosa
El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, ya tiene el beneplácito de su Partido de los Trabajadores para...
Ver más
02/08/2026 Mundo
Brasil: Lula da Silva formaliza su candidatura a la reelección en las elecciones de octubre
Un ciudadano brasileño fue asesinado a balazos la madrugada de este domingo al interior de un local de expendio de...
Ver más
02/08/2026 Seguridad
Brasileño es asesinado a balazos en un local nocturno de Santa Cruz
Deportes
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha anunciado que cancela su propuesta de vender participaciones de la Copa...
Ver más
02/08/2026 Fútbol
Infantino da marcha atrás y anula su oferta de privatizar el Mundial
El FIFA Forward Enterprise (FFE), el proyecto de Gianni Infantino para vender a privados derechos comerciales y eventos...
Ver más
31/07/2026 Fútbol Int.
El fútbol asiático se unió al bloque de rechazo y sumó otro revés para el proyecto de Infantino en FIFA: cómo está el mapa de votos
El principal asesor de Gianni Infantino, Carlos Cordeiro, emitió un comunicado explicando su decisión de dimitir.
Ver más
31/07/2026 Fútbol Int.
Golpe para Infantino: dimite Cordeiro, asesor de la FIFA
Bolívar venció a Gremio por 1-0 ayer en Porto Alegre, Brasil, y se clasificó a los octavos de final de la Copa...
Ver más
31/07/2026 Fútbol
Bolívar triunfa en Brasil y avanza a los octavos de final de la Sudamericana
Tendencias
Apartir del 1 de agosto de 2026, varios modelos de televisores dejarán de tener acceso a la aplicación nativa de...
Ver más
31/07/2026 Tecnología
Conozca la lista de televisores que se quedarán sin Netflix a partir de agosto
En 2023, un gato montés (Leopardus geoffroyi) se convirtió en la mascota de una familia en la ciudad de Cochabamba, en...
Ver más
27/07/2026 Medio Ambiente
El virus de la panleucopenia amenaza la supervivencia del gato montés en Bolivia
Doble Click
El fútbol boliviano despide con profundo pesar al profesor Alejandro Nordio, un destacado profesional que durante...
Ver más
02/08/2026 Vida
Fallece Alejandro Nordio, un hombre múltiple que dedicó su vida al fútbol boliviano
“Es un programa brillante y colorido, tendremos, junto con toda la orquesta, un piano solista, un harpa, cantantes,...
Ver más
02/08/2026 Cultura
Amor Brujo, el concierto español de la Orquesta Filarmónica
Uno de los restaurantes más emblemáticos de Burger King en Bolivia vuelve a operar completamente renovado.
Ver más
02/08/2026 Sociales
Burger King Ballivián reabre sus puertas y renueva un ícono de Cochabamba
La cantante cochabambina Micaela Lima se ganó el derecho de cantar en la 14° edición del Festival Internacional de la...
Ver más
02/08/2026 Cultura
Micaela Lima: quiero que el nombre de mi país suene en el Festival de Punta del Este