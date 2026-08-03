El Desaguadero se convierte en un “cuello de botella” para el paso legal

Formar una extensa fila durante más de tres horas a la intemperie, bajo el frío del altiplano y esquivar un mar de camiones de carga pesada, es en la actualidad el sacrificio obligatorio para cruzar legalmente el paso fronterizo de Desaguadero entre Bolivia y Perú.

Mientras en territorio peruano, la atención es fluida, gratuita y cuenta con personal completo, las oficinas de la Dirección General de Migración de Bolivia reflejan una realidad crítica: ventanillas sin personal, gran demanda de servicios y quejas masivas de usuarios que denuncian que, en estos días, de mayor congestión, solo operan dos funcionarios, uno con ítem y un auxiliar de apoyo, de acuerdo con datos recabados entre los viajeros, en medio del malestar general.

Sin respuesta

Ante este escenario de colapso, este medio informativo solicitó formalmente una entrevista y remitió un cuestionario de ocho preguntas específicas al director general ejecutivo de Migración, Eddy Alfredo Ordóñez Caba.

El objetivo es transparentar las condiciones laborales, la cantidad exacta de personal asignado y los planes de contingencia para la gestión 2026.

Al cierre de esta edición, la principal autoridad migratoria ignoró el pedido, y dejó sin respuesta las demandas de información que varios usuarios hicieron conocer a este medio impreso.

Aunque las autoridades evitan dar a conocer los datos operativos de Desaguadero, los informes oficiales de presupuesto para la gestión 2026 desnudan una profunda asimetría en la asignación de recursos públicos.

De acuerdo con datos presupuestarios aprobados por el Estado boliviano, la Dirección General de Migración cuenta para este año con partidas por 94.650.316 bolivianos, monto del que 6.911.937 bolivianos (el 7,3%) se destinan a la Unidad de Control Migratorio y Arraigos (UCMA), instancia operativa responsable directa de dotar de personal, equipos y recursos informáticos a las fronteras.

El saldo de los fondos se licúa en gastos administrativos centrales, emisión de documentos regulados y servicios centralizados en las capitales de departamento.

Esta asfixia presupuestaria en los puntos fronterizos explica por qué Desaguadero —un punto por el que circulan entre 1.500 y 3.000 personas en días ordinarios, cantidad que se duplica en los días de feria binacional— no puede cubrir los turnos mínimos necesarios de atención eficiente.

Consecuencias

Las consecuencias de mantener un puesto internacional bajo mínimos operativos van más allá de la molestia ciudadana.

Diversos usuarios y comerciantes locales reportan que las tres horas promedio de espera en las ventanillas bolivianas empujan indirectamente a los transeúntes a evadir los controles formales.

A escasos metros del puente oficial, el tránsito irregular en pequeñas embarcaciones sobre el río Desaguadero absorbe diariamente a miles de personas que entran y salen del país sin control alguno, alertas de arraigo o revisiones aduaneras.

La Dirección General de Migración tiene presencia oficial y despliega personal de control en 31 puestos fronterizos y aeropuertos internacionales en todo el país que demandan atención y calidad de servicio.

Seis puntos críticos

Informes de la Defensoría del Pueblo de Bolivia dan cuenta de seis puntos fronterizos críticos, entre los que se encuentran Pisiga y Desaguadero por sus demoras extremas y las deficiencias en personal de salud y apoyo humanitario.

Estas fallas operativas, que se profundizaron en esta gestión, incluyen limitaciones en la atención a poblaciones vulnerables, empujan a los migrantes a utilizar rutas clandestinas, agudizan los riesgos de trata de personas y arriesgan el potenciamiento turístico del país, ante el cansancio y el malestar de viajeros extranjeros aburridos de esperar su turno porque “la espera desespera” y optan por dirigirse a otros países.