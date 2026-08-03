Fernando Aramayo es el nuevo ministro de la Presidencia y Héctor Huanca, canciller

El presidente Rodrigo Paz posesionó la noche de este lunes a Fernando Aramayo como nuevo ministro de la Presidencia, tras la renuncia de José Luis Lupo. En el mismo acto, designó a Héctor Francisco Huanca Gutiérrez, quien se desempeñaba como viceministro de Gestión Consular e Institucional, como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, en reemplazo de Aramayo.

Durante el acto, el mandatario afirmó que los cambios marcan el cierre de una primera etapa de su gestión y el inicio de un proceso de transformaciones estructurales. "Hoy cambiamos una etapa, este tema de transición concluye. Siempre dijimos que primero vamos a ordenar la casa, ahora pasamos a un punto de partida de las transformaciones", sostuvo.

Menos ministerios

Paz anunció además una reducción en la estructura del Órgano Ejecutivo, que pasará de 14 a 12 ministerios. Como parte de esta reorganización, informó que se creará una Agencia Nacional de Turismo con participación pública y privada y que el Ministerio de Planificación del Desarrollo será eliminado. "No se necesita un Estado grande, sino más eficiente", afirmó.

Al dirigirse a Fernando Aramayo, el jefe de Estado le pidió mantener el impulso de las reformas, ordenar las prioridades gubernamentales y realizar un seguimiento permanente a las políticas públicas. También le encomendó liderar el proceso de implementación de la propuesta del "50/50", orientada a redistribuir competencias y recursos entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas, con el propósito de reducir el centralismo.

A Héctor Huanca le encargó fortalecer la presencia internacional del país y promover nuevas oportunidades para Bolivia. "Debe recuperar la presencia de Bolivia en el mundo y traer oportunidades de los cinco continentes", señaló, al destacar que los cambios ministeriales forman parte de una nueva hoja de ruta para el Gobierno.

Agradecimiento

El mandatario también agradeció la labor de José Luis Lupo al frente del Ministerio de la Presidencia y destacó especialmente su desempeño durante los 53 días de bloqueos registrados este año. "Usted ha demostrado un compromiso con el Gobierno y la patria (...) Esos 53 días no se olvidan (...); fue importante apostar por el diálogo sin bajas y sin muertos. Hoy tiene un nuevo destino con la patria y el nuevo Gobierno; esperamos que ahora nos pueda representar a Bolivia ante la OEA. Muchas gracias, de todo corazón", expresó.

De igual forma, Paz reconoció el trabajo del ahora exministro de Planificación del Desarrollo, Fernando Romero, a quien atribuyó parte del diseño de la reforma administrativa impulsada por el Ejecutivo para reducir la burocracia. Señaló que esa cartera dejará de existir y que sus funciones serán redistribuidas entre otros ministerios, mientras que las áreas que no sean necesarias serán eliminadas. Asimismo, informó que Romero continuará desempeñando otras funciones dentro del Gobierno.

Además, el presidente destacó el esfuerzo que implica ejercer un cargo ministerial y agradeció el trabajo realizado por todos los integrantes de su gabinete durante esta primera etapa de gestión.