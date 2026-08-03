Gobierno anuncia ofensiva contra el crimen con la presencia de la Policía Federal de Brasil en Bolivia

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció este lunes que, ante la ola de crímenes registrada en Santa Cruz y la presencia de organizaciones criminales, la Policía Federal de Brasil se instalará de forma permanente en Bolivia, mientras que efectivos de la Policía Boliviana tendrán presencia en territorio brasileño para fortalecer el intercambio de información e inteligencia.

Además, la autoridad informó que en las próximas semanas se pondrá en marcha el plan denominado "Frontera Segura", con el objetivo de reforzar los controles y las operaciones conjuntas en los principales pasos fronterizos con Brasil.

"Nos hemos trazado dos cosas: va a haber una oficina permanente de la Policía Federal en Bolivia, se va a instalar la Policía Federal; segundo, va a haber Policía Boliviana en el Brasil para tener un flujo de inteligencia e información continua y habrá la tarea de apoyo logístico del Gobierno brasileño a través de la Policía Federal", dijo Oviedo ante los medios.

En los últimos días, el país registró varios hechos de sangre vinculados al crimen organizado. De acuerdo con la Policía Boliviana, estos hechos responderían a una disputa entre las organizaciones criminales brasileñas PCC (Primer Comando de la Capital) y Comando Vermelho.

Ante este escenario, Oviedo recordó que Bolivia y Brasil suscribieron el pasado mes de abril un acuerdo de cooperación para combatir de manera conjunta al crimen organizado. En ese marco, adelantó que en las próximas dos semanas se implementará el plan "Frontera Segura", que contempla el despliegue de mecanismos de control y represión del delito en las zonas fronterizas con mayor incidencia del narcotráfico y otras actividades ilícitas.

"En las próximas dos semanas estamos lanzando un plan que se va a denominar Frontera Segura y vamos a empezar con Brasil instalando mecanismos de control y represión al delito en fronteras como Cobija, Guayaramerín, San Matías y Puerto Suárez, que son puntos por los cuales sale la droga e ingresan los malhechores. Vamos a hacer actos conjuntos entre la Policía Boliviana y la Policía brasileña", puntualizó.

El ministro de Gobierno reafirmó que ambas organizaciones criminales operan en territorio boliviano y que mantienen una disputa por el control de rutas utilizadas para el tráfico de drogas, situación que, según indicó, estaría detrás de los hechos violentos registrados en los últimos días.

"Esto no va a quedar así, esto lo vamos a combatir. Como dije en algún momento, no vamos a dar un paso atrás", sentenció.