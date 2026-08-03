Ministro Oviedo contradice a Sokol: "El Gobierno ha definido como tarea prioritaria detener a Evo Morales"

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, contradijo lo expresado por el comandante general de la Policía, Mirko Sokol, y aseguró que para el Gobierno es una prioridad el poder aprehender y detener al expresidente Evo Morales.

"El gobierno ha definido como tarea prioritaria detener a Evo Morales, eso es todo", afirmó ante los medios.

La polémica se dio después de que, en una entrevista, el comandante Sokol señalara que la aprehensión de Morales no es una tarea prioritaria para su gestión y hasta asegurar que los casos iniciados en contra del expresidente no son "sólidos".

"No es una prioridad dentro del cargo de Comandante General", aseveró Sokol y recordó que son más de 18 mil órdenes de aprehensión que no se han ejecutado.

Para el Comandante General de la Policía el proceso que se inició contra Morales por el delito de trata y tráfico de personas "no va bien en el tema de las pruebas" y la principal victima no está de acuerdo con el proceso.

"Desde mi punto de vista no es el caso mas importante, porque el proceso que tiene es por trata y tráfico, estupro, creo que no va bien el tema de las pruebas", aseveró en entrevista con el periodista José Pomacusi.

Consultado sobre la última orden de aprehensión emitida contra Morales por los bloqueos de los 53 días, Sokol aseveró que para ejecutar las órdenes de aprehensión contra el también dirigente cocalero necesitan ser más "sólidas".

Morales tiene al menos dos órdenes de aprehensión vigentes. La primera fue emitida por la Fiscalía de Tarija por el delito de trata y tráfico de personas con agravante por haber mantenido una relación y haber embarazado a una joven menor de edad años atrás.

La segunda fue ordenada por la Fiscalía de Santa Cruz. Dentro del caso de los 53 días de bloqueos, Morales es investigado por los delitos de alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

El dirigente cocalero, no obstante, se encuentra atrincherado en la zona del Trópico de Cochabamba, región en la que es resguardado por sus seguidores para evitar ser aprehendido.