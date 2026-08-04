El fenómeno de El Niño se extenderá hasta enero de 2027 y se anticipan olas de calor en Bolivia

País
Unitel y Los Tiempos
Publicado el 04/08/2026 a las 9h12
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El fenómeno de El Niño permanecerá activo en Bolivia hasta enero de 2027, de acuerdo con las proyecciones de especialistas en climatología.

Entre sus principales efectos se prevé un incremento de las temperaturas, olas de calorías que podrían romper récords y periodos de sequía que impactarán de manera diferente a las distintas regiones del país.

Jorge Molina, investigador del Instituto de Hidráulica de la UMSA, explicó que el fenómeno se manifestará con temperaturas más altas de lo habitual en todo el territorio nacional.

Desde septiembre y hasta noviembre o diciembre se esperan intensas olas de calor que podrían superar los registros máximos en varias regiones.

También señaló que el aumento de las temperaturas también aumentará la evaporación, provocando una disminución de la humedad en los suelos, situación que representa un riesgo para la producción agrícola.

Respecto a las lluvias, el experto indicó que sus efectos son más difíciles de prevenir y dependerán de cada región, por lo que solo es posible hablar de probabilidades climáticas.

Las también olas de calor afectarán principalmente a los llanos del país, sin embargo debido al cambio climático, durante los últimos cinco años ya se han superado récords de temperatura, por lo que no se descarta que tanto el altiplano como los valles registren nuevos máximos, dependiendo del mes.

Además, señaló que entre octubre y noviembre el fenómeno de El Niño alcanzará su máxima intensidad a nivel mundial.

Los modelos climáticos indican para los llanos orientales, una sequía entre septiembre y noviembre, pero entre diciembre y febrero indican condiciones de sequía para el altiplano. Los impactos del fenómeno variarán de acuerdo con la estación del año y la región.

 

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