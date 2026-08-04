Lara rechaza la eliminación de ministerios: "Reducir no es sinónimo de mejorar"

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, rechazó la decisión del presidente Rodrigo Paz de eliminar los ministerios de Planificación del Desarrollo y el de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía.

"Comparto la necesidad de tener un ·Estado más eficiente, pero reducir no es sinónimo de mejorar", aseveró Lara.

En ese sentido, señaló que lo único que hizo Paz fue "recortar los nombres" de los dos ministerios ya que, aseguró "en la práctica las direcciones, jefaturas y aparato administrativo siguen funcionando bajo otras carteras" y "la burocracia continua".

Señaló que las funciones de los dos ministerios ahora se concentrarán en "superministerios y superministros" que tienen "más poder" pero "menos control".

Para el Vicepresidente, cerrar el Ministerio de Planificación para el Desarrollo es un "grave error" y más en medio de una crisis económica.

Advirtió que esa Cartera de Estado articula la inversión pública, proyectos con gobernaciones y alcaldías y la negociación con organismos internacionales.

"Repartir sus funciones entre otros ministerios sin una hoja de ruta clara es condenar al país a la improvisación. Planificar no es un gasto, es la única forma que Bolivia tenga inversión", señaló.

En la misma línea, sobre el cierre del Ministerio de Turismo señaló que contradice lo expresado por Paz en su campaña electoral, cuando prometió trabajar a favor de ese sector.

Afirmó que es en el turismo "dónde están los dólares" y sentenció que "por respeto a nuestra diversidad, a los lugares turísticos que tiene Bolivia no podemos degradar este sector a una agencia".

"Bajar de rango es decirle al mundo que ya no es prioridad. El turismo no necesita menos Estado, necesita más inversión", señaló.

Aseveró que el problema del Estado no es la cantidad de ministerios, sino la "falta de resultados".

"Si queremos un Estado inteligente y cercano a la gente empecemos por ejecutar, transparentar y dejar de usar los recortes como titulares o una buena nota ante el FMI (...) Bolivia necesita un Gobierno que planifique, promueva su riqueza natural y cultural y que no gobierne a fuerza de anuncios", cerró.