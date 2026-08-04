Ministro Oviedo contradice al jefe de la Policía sobre la aprehensión de Evo

Un día después de la declaración del Comandante General de la Policía, Mirko Sokol, sobre que la detención del expresidente Evo Morales no constituye una prioridad institucional, ayer el Ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, lo contradijo y aseguró que para el gobierno ejecutar la orden de detención contra el expresidente es una tarea “prioritaria”.

“Sabía que este tema me iba a afectar. El gobierno lo ha definido como una tarea prioritaria, escúchenme, la prioridad es tener a Evo Morales, eso es todo”, dijo el ministro ayer.

El Ministerio de Gobierno emitió un comunicado que dice



“nadie está por encima de la ley y que las decisiones judiciales deben cumplirse sin distinción, privilegios ni consideraciones de índole política”.

Morales tiene dos órdenes de arresto en su contra: una por trata agravada de personas y otra por el caso de conflictos y bloqueos de carreteras que duraron más de 50 días.

Declaración de Sokol

En una entrevista al periodista José Pomacusi, transmitida el fin de semana, Sokol aseguró que la detención del expresidente no figura entre las prioridades de su gestión. Además, recordó que existen más de 18.000 órdenes de arresto pendientes de ejecución en el país.

“En realidad, no es una prioridad dentro del cargo de comandante general, hay más de 18.000 órdenes de arresto que no se han ejecutado”, aseguró Sokol en una entrevista con el programa “Que no te la charlen” de Pepe Pomacusi.

Cuando se le preguntó si el caso no era tan importante para la policía, respondió: “Desde mi punto de vista, para mí, no. Porque el proceso que tiene es por trata y trata, violación, creo que el tema de las pruebas no va muy bien, creo que quienquiera que haya sido la víctima no tiene intención de denunciar.”.

Además de la desautorización, el jefe policial fue criticado asambleístas nacionales y del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis.

La senadora por APB-Súmate Claudia Mallón sostuvo que para esa organización política es prioridad aprehender a Morales.

Mientras que el diputado por la Alianza Unidad, Alejandro Reyes, sostuvo que el exmandatario debería ser capturado por promover los bloqueos por más de 50 días en el país.

Además, el presidente cívico de Santa Cruz manifestó que la Policía debe ejecutar las órdenes de aprehensión dispuestas por la justicia.