Paz cambia titulares en Presidencia y Cancillería y elimina dos Ministerios

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, posesionó ayer a Fernando Aramayo como nuevo ministro de la Presidencia y a Héctor Huanca como ministro de Relaciones Exteriores, en un acto realizado junto al gabinete y con la presencia de José Luis Lupo, quien asumiría como embajador ante la Organización de los Estado Americanos (OEA).

Como parte de la reforma institucional, Paz anunció la desaparición del Ministerio de Planificación del Desarrollo y del Ministerio de Turismo, Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía.

Las atribuciones de los ministerios anulados serán redistribuidas entre otras carteras y que aquellas funciones consideradas innecesarias dejarán de formar parte de la estructura estatal.

Paz señaló que la decisión de achicar su Gabinete responde a “ordenar la casa”, acabar con el “estado tranca” y reducir la burocracia.

“El Gobierno central está dando señales claras de buscar un Estado no ausente, sino un Estado presente, eficiente y que vaya siendo el ejemplo de aquello que tiene que significar un mensaje a nivel de las regiones”, señaló.

Aramayo

“Sabemos que las crisis ponen a prueba a los gobiernos, la fortaleza de sus instituciones y a las naciones enteras (...). Estoy convencido de que Bolivia merece este segundo camino”, afirmó Aramayo durante su discurso de posesión, en el que planteó fortalecer las instituciones y priorizar la recuperación económica.

Respecto a la Cancillería, Paz destacó que la designación de Héctor Francisco Huanca busca dar continuidad a la política exterior desarrollada en los primeros meses de gestión y profundizar la integración regional, la apertura de mercados y la atracción de inversiones.

El mandatario afirmó que los cambios ministeriales no responden a una coyuntura específica, sino que forman parte de una estrategia para preparar al Gobierno para una nueva etapa de reformas. “Hay un plan, hay una ruta. Estos cambios ministeriales forman parte de esa ruta; no son respuestas circunstanciales, son decisiones destinadas a preparar al Gobierno para la etapa de transformaciones que comienza”, sostuvo.

Agencia

Paz también anunció la creación de la Agencia Nacional del Turismo, del Folclore y la Gastronomía.

“La burocracia estatal de los ministerios no permite agilidad y la Agencia Nacional del Turismo, va a permitir que lo público y lo privado pueda incorporarse, puedan encontrarse y también lo nacional e internacional”, afirmó.