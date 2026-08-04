Según Samuel, Lupo quería cambios estructurales, pero chocó con la "agenda inmediatista" de otros ministros

Tras la salida de José Luis Lupo del gabinete, el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, reveló la interna que supuestamente ocurrió dentro del Gobierno entre propuestas antagónicas de cambios estructurales y la agenda "inmediatista".

Según expresó Doria Medina mediante un posteo, Lupo pretendía profundizar cambios estructurales desde el Gobierno, pero "chocó con la agenda inmediatista y relajada de otros importantes ministros".

Señaló, además, que el presidente Rodrigo Paz "nunca quiso dirimir entre estas dos estrategias y entonces el gabinete se trabó".

"Se tardó mucho en resolver este problema, como si el tiempo no contara para lograr el objetivo del cambio de modelo. Pero el tiempo es un factor político de primera importancia", manifestó Doria Medina que dejó de ser aliado del Gobierno y recientemente se declaró "oposición constructiva".

Asimismo, el empresario cuestionó el cierre del Ministerio de Turismo. "¿Dónde quedará Cultura, que es muy importante para darle una referencia conceptual a las transformaciones que hay que realizar?", preguntó.

También expresó que no le ha gustado ver un "gabinete sin mujeres", puesto que la única que queda es la Ministra de Salud.

Tanto Lupo como la exministra de Turismo Cynthia Yañez salieron de entre los colaboradores de Doria Medina. El primero fue su candidato a la vicepresidencia y la segunda fue parte de entidades que maneja el empresario.