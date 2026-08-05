Los gobernadores y el presidente Paz debaten condiciones del pacto fiscal

El Ministerio de Economía y los equipos técnicos de siete gobernaciones elaboraron una hoja de ruta para avanzar en la agenda 50/50, con cuatro ejes de trabajo que serán validados hoy, miércoles 5 de agosto, durante la reunión del presidente Rodrigo Paz con los nueve gobernadores en Sucre.

“Ha sido una reunión muy productiva, todavía se están haciendo algunos ajustes al documento final que esperemos sea validado mañana por las máximas autoridades políticas de cada departamento, los nueve gobernadores junto al presidente”, informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza.

Los cuatro ejes

El primer eje plantea eliminar las condicionantes del gasto que obligan a las gobernaciones a destinar recursos propios a determinadas obligaciones, mientras que el segundo propone revisar los criterios de distribución de ingresos incorporando factores como esfuerzo fiscal y capacidad de recaudación.

El tercer punto está relacionado con mecanismos de alivio de deuda para los gobiernos subnacionales, mediante programas de reprogramación y refinanciamiento que permitan mejorar su liquidez y ordenar sus obligaciones financieras.

El cuarto eje contempla una revisión de la normativa vigente para modificar o eliminar disposiciones que, según el Gobierno, limitaron la autonomía y capacidad de gestión de gobernaciones y municipios.

Asimismo, el ministro de Economía explicó que la agenda 50/50 será un proceso gradual y no una medida inmediata, además señaló que la discusión incluirá la coparticipación tributaria y el dominio de algunos impuestos, con ajustes según las características de cada departamento.

Los nueve gobernadores confirmaron su participación en el encuentro de este miércoles

Clausurar el centralismo

Técnicos de las nueve gobernaciones del país y del Gobierno nacional se reunieron ayer en Sucre para evaluar las implicaciones de la política del 50/50, informó en La paz el vocero presidencial, José Luis Gálvez.

“En el fondo estamos planteando y asumiendo el reto de clausurar el centralismo, de poder potenciar a cada una de las regiones; pero, no lo vamos a hacer de manera impuesta, con una sola manera de pensar por parte del Ejecutivo, sino que en realidad lo vamos a hacer de manera concertada, conversada, técnica, como para que (los resultados) que tengamos sean los cimientos de los próximos 20 o 30 años”, afirmó.