“Le voy a decir la verdad al país, no hemos cumplido nada de lo que prometimos”: Lara sobre su discurso por el 6 de agosto

País
Redacción Central
Publicado el 05/08/2026 a las 20h59
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A pocas horas de conmemorarse el aniversario de la independencia de Bolivia, el 6 de agosto, el vicepresidente Edmand Lara dio un adelanto de lo que será su discurso por esta fecha. Considera que en sus primeros nueve meses de gestión, el binomio que ganó las elecciones no ha cumplido sus promesas electorales.

“Ni una de las cosas que hemos prometido se están cumpliendo ni siquiera el 50-50”, manifestó Lara en contacto con los medios, según reporte de Unitel.

El presidente Rodrigo Paz y otras autoridades de Gobierno se encuentran en Sucre, donde se realizarán los actos conmemorativos por el 6 de Agosto. En ese marco se realizará la Sesión de Honor de la Asamblea Legislativa Plurinacional donde está previsto que el primer mandatario y el vicepresidente brinden sus discursos.

“Yo le voy a decir la verdad al país, yo le voy a hablar la verdad al país, no voy a salir a pintarle de maravillas, no sé cuál será el discurso del presidente, pero yo voy a salir a decir al país la verdad de lo que está pasando”, manifestó Lara.

Entre los problemas que identifica Lara están la escasez de diésel y gasolina, precios de la canasta familiar elevados, ausencia de inversión. “Hay negocios que se están cerrando personas que están migrando por falta de oportunidades, injusticia, corrupción, narcotráfico. El narcotráfico, el crimen organizado se ha apoderado de nuestras calles”, señala.

Lara señala que pedirá al presidente que “reconduzca su conducta” y que antes de tomar decisiones lo tome en cuenta.

“No solamente lo han elegido a él, nos han elegido a los dos y los dos hemos sido en campaña los que hemos prometido tantas cosas que hasta el día de hoy ni una de las cosas se están cumpliendo”, concluyó.

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