Paz y gobernadores firman acuerdo por el 50-50

El presidente Rodrigo Paz y los nueve gobernadores del país firmaron este miércoles un acuerdo histórico en Sucre, la capital, que apunta a encaminar las metas del sistema de distribución 50-50, poniendo el foco en las regiones para acabar con el centralismo, según reflejaron las propias autoridades al término del encuentro.

“Lo que hagamos a partir de ahora será el futuro de los siguientes 100 años de la patria, este no es un momento de una gestión de cinco años que nos da la Constitución”, sostuvo el jefe de Estado al reflejar que el acuerdo firmado va más allá de los posicionamientos políticos, según Unitel.

Sobre el acuerdo, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, señaló que uno de los puntos clave se centra en el manejo de la deuda que arrastran las gobernaciones, por lo que se apunta a trabajar de manera técnica para contar con una herramienta.

Respecto a la coparticipación tributaria, uno de los pedidos más sonadores de las autoridades departamentales, el gobernador paceño Luis Revilla explicó que en los siguientes días se abordarán posibilidades en torno al dominio tributario y la forma de captar más recursos para las regiones.

En este sentido, la autoridad paceña resaltó que se apunta a implementar el 50-50 de manera gradual y progresiva a partir del año 2027 a través de una ley especial; sin embargo, aún se deben definir los alcances de esta norma y analizar los tributos a ser contemplados.

En el encuentro participaron los gobernadores de los nueve departamentos del país, mientras que el presidente estuvo acompañado de ministros y viceministros del Ejecutivo.

En una siguiente fase, el presidente Paz prevé ampliar la agenda del 50-50 con los municipios y las universidades públicas, según el reporte oficial.