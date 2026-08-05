Segundo acuerdo sobre el 50/50: premiar a gobernaciones y alcaldías que buscan recursos, pagar deudas y estabilizar cuentas

Las gobernaciones y municipios que hacen esfuerzos por buscar recursos financieros para sus proyectos de desarrollo regional y local, que buscan pagar sus deudas y tratan de estabilizar sus cuentas financieras, tienen que ser “premiadas”, señaló el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza.

Según el reporte oficial, el ministro presentó de esa forma el segundo consenso logrado entre las gobernaciones y el Gobierno del presidente constitucional Rodrigo Paz, fruto del encuentro de equipos técnicos del nivel central y de las regiones, realizada el martes 4 en la ciudad de Sucre.

Este espacio constituye un encuentro preparatorio de la reunión central que el jefe de Estado tendrá hoy con los gobernadores de los nueve departamentos para formalizar acuerdos sobre la política de redistribución de recursos económicos y responsabilidades denominada 50/50.

“Ha sido una reunión muy productiva, de hecho, en este momento todavía se están haciendo algunos ajustes al documento final, que esperemos sea validado por las máximas autoridades políticas de cada departamento”, informó Espinoza.

El 1 de junio el primer mandatario señaló: “Salvo algunas alcaldías que han sido bien administradas, la inmensa mayoría de los municipios del país y gobernaciones están quebradas”.

Ante esa realidad, Paz añadió: “Anunciaremos pronto una serie de decisiones para que esas alcaldías y gobernaciones tengan un respiro y puedan reactivar sus economías”.

“Justo reconocimiento”

En la línea del presidente Paz, el ministro Espinoza confirmó que, con el objetivo de “reconocer” el esfuerzo fiscal de esos gobiernos regionales y municipales, el Gobierno evalúa nuevos criterios de distribución de los futuros ingresos para esas entidades.

“Ese esfuerzo tiene que ser premiado, hacen esfuerzos para estabilizar sus cuentas; porque, así como el Gobierno central tiene déficits, problemas de deuda, también son las gobernaciones y las alcaldías las que tienen esos mismos problemas financieros”, explicó.

El ministro puso en alto que varias gobernaciones y alcaldías realicen esfuerzos adicionales para estabilizar sus cuentas y generar mayores recursos, iniciativas que ameritan “ser reconocidas”.

De esa forma, y en contraparte a la responsabilidad que muestran los gobiernos regionales empeñados en hallar formas de superar su situación de “quiebre financiero”, el nivel central planteará mecanismos que permitan una distribución más justa y proporcional de los ingresos.

“Obviamente los esfuerzos que se hacen para equilibrar las cuentas públicas tienen que ser parte de cualquier criterio de distribución, no solamente población, sino por ejemplo criterios de eficiencia, de justicia distributiva, de esfuerzo fiscal”, anticipó Espinoza.