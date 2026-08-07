Las Fuerzas Armadas celebran su aniversario 201 con una Parada Militar en El Alto

Este viernes 7 de agosto se lleva a cabo la tradicional Parada Militar en la ciudad de El Alto, en homenaje a los 201 años de las Fuerzas Armadas de Bolivia.

El acto reúne a miles de efectivos militares, autoridades nacionales y representantes de embajadas en una de las principales actividades conmemorativas del aniversario institucional.

La ceremonia cuenta con la presencia del presidente Rodrigo Paz, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, además de representantes de diversas embajadas acreditadas en el país.

Más de 5.000 efectivos militares participan en el desfile, desarrollando distintas demostraciones y el tradicional paso de parada en la explanada de la Brigada Aérea, hasta donde han llegado cientos de personas.

Para garantizar el orden y la seguridad del evento, alrededor de 200 efectivos policiales fueron desplegados en el lugar. Además, la Alcaldía de El Alto cortó el tráfico de vehículos en la avenida Juan Pablo II, en el ingreso la sede del evento.

El ingreso al evento es "gratuito", permitiendo que la población asista como espectadora de la parada militar.

En Santa Cruz también se desarrollan los actos conmemorativos, desde tempranas horas de la mañana, militares se concentraron en el Cambódromo, entre el quinto y sexto anillo, para participar en el desfile, que además cuenta con la presencia de autoridades locales y nacionales.