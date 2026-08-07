Incendio en Barrio Lindo estaría 100% controlado y ahora se trabaja en la seguridad de la zona

El incendio registrado en la zona comercial de Barrio Lindo, en Santa Cruz, habría sido controlado al 100% después de más de 30 horas de trabajo, según reportes preliminares. Las autoridades mantienen el despliegue en el lugar para evitar el ingreso de comerciantes ante el riesgo de que algunas estructuras afectadas puedan colapsar.

La Policía Boliviana, la Gobernación, la Alcaldía y otras instituciones continúan trabajando de manera coordinada en el lugar para garantizar la seguridad y prevenir nuevos incidentes.

El incendio dejó una afectación preliminar superior al 60% de la zona comercial. Durante la emergencia, las tareas de sofocación se extendieron por más de 30 horas y contaron con el apoyo de diferentes instituciones, además de las condiciones climáticas que favorecieron el control del fuego.