Libre cuestiona la apuesta de Paz por la gobernabilidad: 'No se puede gobernar sin acuerdos'

En un comunicado dado conocer este viernes, la alianza política Libre, dirigida por el expresidente Jorge Quiroga, cuestionó la posición del presidente Rodrigo Paz, quien descartó acuerdos con los líderes de partidos políticos para impulsar su gestión. La opositora dijo que el Primer Mandatario optó por el aislamiento al ignorar las organizaciones partidarias y le advirtió que "no se puede gobernar un país sin construir acuerdos políticos".

"La gobernabilidad no se alcanza aislándose, sino dialogando. No sé construye desconociendo la pluralidad política, sino respetándola. Los grandes desafíos nacionales exigen consensos, responsabilidad y capacidad de concertación", dice el comunicado de Libre un días después de que Paz Pereira reveló su estrategia política.

Este jueves 6 de agosto, Paz Pereira anunció un nuevo modelo de gobernabilidad política para emprender las transformaciones que el país necesita. Reveló que su apuesta es lograr un acuerdo entre las instituciones del Estado y no con líderes de partidos políticos. Planteó devolverle su majestad a la Asamblea Legislativa y que allí los parlamentarios respalden a la transformación del país.

Esa posición desató la preocupación de la alianza Libre, que es la segunda fuerza partidaria en la Asamblea Legislativa y cuyo líder estuvo demandando acuerdo para implementar las leyes estratégicas que el país requiere con urgencia.

"En una democracia representativa, los partidos políticos no son un obstáculo. Son el vehículo mediante el cual los ciudadanos expresan su voluntad en las urnas y el instrumento a través del cual se construyen consensos para gobernar", dice el comunicado de Libre.

Agrega que las instituciones cumplen un rol fundamental, pero "no legislan ni aprueban presupuestos. Quienes tienen esa responsabilidad constitucional son los diputados y senadores elegidos por los pueblos, organizados en fuerzas políticas que representan distintas visiones del país".

A partir de aquello, Libre pregunta: "¿Cómo pretende el Presidente impulsar las leyes que Bolivia necesita si renuncia al diálogo y a la construcción de acuerdos con las fuerzas políticas representadas en la Asamblea legislativa Plurinacional?"

Así, la coalición dirigida por Tuto Quiroga reafirma el compromiso con una oposición responsable, democrática y constructiva. "Estamos dispuestos a respaldar toda iniciativa que beneficie a los bolivianos, pero también seremos firmes en exigir respeto a las instituciones democráticas y el papel que la Constitución otorga a los partidos políticos y a la Asamblea Legislativa".

"Se puede ganar una elección sin alianzas, pero no se puede gobernar un país sin construir acuerdos políticos. Bolivia necesita diálogo, no aislamiento", insiste.