Lluvia no apaga incendio en Barrio Lindo y advierten riesgo de posible colapso

Pese a la lluvia registrada durante la madrugada y la mañana de este viernes, el incendio en el mercado de la Feria Barrio Lindo continúa activo y persiste el riesgo de colapso de la infraestructura, informó el secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz, Jorge Santistevan.

Estructura con daños severos

La autoridad explicó que las precipitaciones solo contribuyeron a enfriar la zona afectada, pero no lograron extinguir las llamas. Indicó que aún existen dos focos de fuego de gran magnitud y otros menores al interior del edificio, donde los bomberos no pueden ingresar debido al peligro de derrumbe.

Santistevan señaló que aproximadamente el 70% de la estructura fue consumida por el incendio y advirtió que el resto también presenta daños severos por las altas temperaturas. "El fuego está controlado, pero no está extinguido", afirmó.

La Gobernación mantiene un perímetro de seguridad para evitar que los comerciantes ingresen a recuperar sus pertenencias, ya que las pilastras y el techo continúan colapsando. En el operativo trabajan cerca de 250 bomberos y alrededor de mil efectivos policiales y militares.

Personal de emergencias y civil evacuado

La autoridad también informó que al menos 15 personas, entre bomberos y rescatistas, fueron evacuadas por intoxicación con humo durante las tareas de emergencia.

Pidió a la población no acercarse al mercado mientras continúan las labores de sofocación. "La lluvia no está apagando el fuego", remarcó, al insistir en que ingresar al edificio representa un alto riesgo para la vida.