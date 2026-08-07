La solidaridad de los cruceños que llevan agua y alimentos a los bomberos que luchan en Barrio Lindo

La madrugada del 6 de agosto, un voraz incendio se desató en la feria Barrio Lindo, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, movilizando de inmediato a equipos de bomberos que desde las primeras horas de la emergencia, trabajaron intensamente para sofocar las llamas.

Tras más de 12 horas de labores ininterrumpidas, los rescatistas continuaban en el lugar sin bajar la guardia, enfrentando las difíciles condiciones para controlar el fuego y evitar que se propagara a otras áreas.

En medio de esta emergencia, la solidaridad de la ciudadanía no tardó en hacerse sentir, ciudadanos, restaurantes de comida e instituciones públicas y privadas llegaron hasta la zona para entregar platos de comida y bebidas a los bomberos.

Los alimentos fueron distribuidos entre los bomberos que permanecían en la feria cumpliendo su labor, brindándoles un momento para recuperar energías y continuar apagando los focos de calor.