Evo Pueblo convoca a congreso para garantizar su participación en las próximas elecciones

La organización determinó este domingo en una reunión que se desarrolló este domingo en el trópico elaborar una agenda política que contempla la convocatoria a un congreso nacional para refundar Evo Pueblo, según un reporte de Unitel.

Entre las resoluciones de la reunión de dirigentes de Evo Pueblo, realizada este domingo en el trópico de Cochabamba, se establece convocar a un congreso nacional con el objetivo de “refundar el instrumento político”. El encuentro está previsto para marzo de 2027.

Asimismo, los dirigentes y seguidores del expresidente Evo Morales resolvieron buscar mecanismos que permitan su participación en los próximos procesos electorales en Bolivia.

“Impulsar a la comisión nacional conformada para el tema de la sigla del Instrumento Político, para que realice todas las estrategias, trámites y gestiones correspondientes que garanticen nuestra participación electoral en próximas convocatorias”, señala el punto octavo de la resolución.

En el cuarto punto, además, se establece “convocar a un Ampliado Nacional del Instrumento Político Evo Pueblo, el sábado 26 de septiembre de 2026, en la localidad de Lauca Ñ, departamento de Cochabamba”. Sin embargo, la resolución no especifica la temática que será abordada en este encuentro.

Asimismo, el punto sexto establece: “Priorizar la organización de los congresos departamentales que deben realizarse hasta diciembre de 2026. En caso de que las Direcciones Departamentales no realicen la convocatoria, estos serán organizados por la Dirección Nacional”.