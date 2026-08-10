Bolivia expresa solidaridad con Colombia tras fuerte sismo y activa asistencia para connacionales

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia expresó este lunes su solidaridad con Colombia tras el fuerte sismo que dejó pérdidas humanas y materiales y recordó que mantiene habilitados sus canales de asistencia consular para los connacionales bolivianos.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, en nombre del Gobierno y del pueblo boliviano, expresa su profunda solidaridad con el Gobierno y el pueblo de la República de Colombia ante las graves consecuencias ocasionadas por el fuerte sismo registrado en la jornada de hoy (lunes)”, se lee en un comunicado de esa cartera de Estado.

Mediante ese escrito, este despacho manifestó que Bolivia lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas y también expresa sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas, así como sus deseos de pronta recuperación a las personas heridas y su solidaridad con las comunidades afectadas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores se mantiene atento a la evolución de la emergencia y mantiene habilitados sus canales de asistencia consular para la atención de los connacionales bolivianos residentes o en tránsito en territorio colombiano, enfatizó.

Precisó que, para cualquier requerimiento de asistencia, podrán comunicarse con la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Colombia a través del correo electrónico: central@embajadaboliviacolombia.org o la línea de teléfono: +57 313 384 8683.

“El Estado Plurinacional de Bolivia reafirma sus profundos lazos de hermandad y cooperación con la República de Colombia y expresa su disposición de brindar, en el marco de sus capacidades y de ser requerido por las autoridades colombianas, el apoyo que pueda contribuir a la atención de esta emergencia”, remarcó.

De acuerdo con los reportes de la prensa internacional, un sismo de magnitud 7,4 fue registrado la mañana de este lunes en el municipio de San José del Palmar, ubicado en el departamento de Chocó en el país colombiano.

Las autoridades de Colombia reportaron fallecidos y daños significativos en esa localidad y otras. Según el Servicio Geológico Colombiano se trata del “sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década”.