Denuncian a 153 exautoridades por el caso hotel Las Américas, incluyen a exministros de Evo y exfiscales

Dos de las personas que fueron procesadas durante el Gobierno de Evo Morales por el caso Hotel Las Américas presentaron una denuncia formal en la Fiscalía contra 153 personas, entre las que destacan, exministros de Evo Morales y exfiscales, entre otros. El denunciante, David Sejas, señaló que el Estado no cumplió las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos difundidas el 2022.

“Son 150 autoridades, están ministros, policías, exfiscales de la nación. Todos los que estuvieron y ejecutaron el caso Las Américas”, señaló David Sejas, en contacto con Unitel.

La lista de los acusados es amplia. Entre los nombres que se destacan está el exvicepresidente David Choquehuanca, Raúl García Linera, hermano del expresidente Álvaro García Lineras. También se encuentra los exfiscales del Estado, Juan Lanchipa y Ramiro Guerrero, los exministros Juan Ramón Quintana, Carlos Romero, Betty Yañíquez quien fue exjuez, exfiscal de La Paz, y exdiputada del MAS, entre otras personas.

El documento presentado a la Fiscalía de Santa Cruz establece que la denuncia contra estas personas es por asesinato, tentativa de homicidio, vejaciones y torturas, privación de libertad, lesiones gravísimas, graves y leves, resoluciones contrarias a la ley, amenazas y otros.

Sejas agrega que en el gobierno de Luis Arce la Contraloría no atendió las recomendaciones de la CIDH y considera que en el gobierno de Rodrigo Paz, no existe interés de lograr un acuerdo.

Cabe recordar que en 2022 la CIDH concluyó que el Estado boliviano es responsable de violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial de Mario Tadic y otros afectados en el caso Hotel Las Américas.

La CIDH emitió cuatro recomendaciones que debía cumplir el Estado boliviano que consisten en: la reparación integral con compensación económica a los afectados; rehabilitación física y mental con consentimiento para los demandantes; proceso penal a los que violentaron los derechos de los demandantes; y finalmente, adoptar medidas para que no se repitan este tipo de situaciones.

Caso Las Américas

La madrugada del 16 de abril de 2009, un grupo de élite de la Policía Boliviana, ingresó a las instalaciones del Hotel Las Américas en la ciudad de Santa Cruz, realizó detonaciones en el cuarto piso e irrumpió en las habitaciones disparando sus armas de fuego. Como consecuencia de dicho operativo Michael Dwyer y otras dos personas murieron y Elöd Tóásó y Mario Tadic fueron detenidos.