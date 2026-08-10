Pese a órdenes de aprehensión, Evo participa de una fiesta en el trópico junto a Loza

Con dos órdenes de aprehensión en su contra, el expresidente Evo Morales participó de una fiesta junto con el gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza el pasado fin de semana.

Videos en redes sociales muestran a Loza y a Evo bailando en un festejo en el trópico de Cochabamba, junto al grupo folclórico Kalamarca.

“Linda jornada en el Trópico de Cochabamba junto a los hermanos de Kalamarca y Evo Morales. Mostramos al mundo el potencial de más de 20.000 productores de tambaquí en nuestra gran región”, escribió Loza en su página de Facebook.

Morales cuenta con dos órdenes de aprehensión, la primera se debe al delito de trata agravada, que fue iniciada por Tarija en septiembre del 2024, y la segunda orden de aprehensión fue emitida este año por los 53 días de conflictos.

A inicios de agosto, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, indicó que la aprehensión de Evo es prioridad, dando la contraria al Comandante de la Policía, Mirko Sokol.