Plan Fronteras Seguras: Gobierno anuncia unidades de élite y acuerda acciones con la Policía chilena

Este lunes, el Gobierno anunció la implementación del Plan Fronteras Seguras a partir del 13 de agosto, desde Guayaramerín, Beni. Este plan se implementará en tres departamentos: Beni, Santa Cruz y Pando.

Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno, afirmó que, en el caso del departamento cruceño, se crearán unidades especializadas con grupos de élite y también señaló que se instalará un plan de frontera con Chile dentro de su política anticrimen que implementa el Gobierno.

“Y esto no es una excusa. Durante los últimos 20 años, el crimen transnacional se fue instalando en el país (…) la base de lo que está pasando en Bolivia es el inmenso narcotráfico que el país se dedicó a realizar hacia el exterior (…) esto es la construcción de una nueva política anticriminal en el país que estamos desarrollando”, dijo Oviedo a Unitel.

Oviedo brindó detalles de este plan y dijo que “una aplicación será con las características que se dan en Cobija, otra con la que se hace en San Matías y otra en Puerto Suárez-Corumbá. Ya estamos trabajando con la Policía Federal Brasileña, coordinando y haciendo intercambio de información”.

Oviedo indicó que, en el caso de Santa Cruz, dentro de este plan se hará una unidad especializada con grupos de élite policiales. “Estamos pensando hacer unidades especializadas con grupos de élite de la Policía para que tengan permanencia, para que estén permanentemente en las áreas”.

Por otro lado, la autoridad también indicó que, en su política contra el crimen, se refiere también a la frontera con Chile. “También con la República de Chile ya está empezando a funcionar, una instancia absolutamente policial que son los estados mayores policiales de Chile-Bolivia, sin intermediarios de la parte administrativa ni política, que resultó bien en un acuerdo con Perú y ahora estamos haciendo con nosotros para combatir el crimen en esta frontera, que es también una frontera conflictiva”.

En las últimas semanas, la ola de crímenes en el país, sobre todo en Santa Cruz, fue creciendo. Asesinatos en plena vía pública generaron preocupación por parte de la ciudadanía y las autoridades buscan frenar estos hechos de violencia.