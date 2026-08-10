Plan Fronteras Seguras: Gobierno anuncia unidades de élite y acuerda acciones con la Policía chilena

País
URGENTEBO
Publicado el 10/08/2026 a las 14h07
ESCUCHA LA NOTICIA

Este lunes, el Gobierno anunció la implementación del Plan Fronteras Seguras a partir del 13 de agosto, desde Guayaramerín, Beni. Este plan se implementará en tres departamentos: Beni, Santa Cruz y Pando.

Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno, afirmó que, en el caso del departamento cruceño, se crearán unidades especializadas con grupos de élite y también señaló que se instalará un plan de frontera con Chile dentro de su política anticrimen que implementa el Gobierno.

“Y esto no es una excusa. Durante los últimos 20 años, el crimen transnacional se fue instalando en el país (…) la base de lo que está pasando en Bolivia es el inmenso narcotráfico que el país se dedicó a realizar hacia el exterior (…) esto es la construcción de una nueva política anticriminal en el país que estamos desarrollando”, dijo Oviedo a Unitel.

Oviedo brindó detalles de este plan y dijo que “una aplicación será con las características que se dan en Cobija, otra con la que se hace en San Matías y otra en Puerto Suárez-Corumbá. Ya estamos trabajando con la Policía Federal Brasileña, coordinando y haciendo intercambio de información”.

Oviedo indicó que, en el caso de Santa Cruz, dentro de este plan se hará una unidad especializada con grupos de élite policiales. “Estamos pensando hacer unidades especializadas con grupos de élite de la Policía para que tengan permanencia, para que estén permanentemente en las áreas”.

Por otro lado, la autoridad también indicó que, en su política contra el crimen, se refiere también a la frontera con Chile. “También con la República de Chile ya está empezando a funcionar, una instancia absolutamente policial que son los estados mayores policiales de Chile-Bolivia, sin intermediarios de la parte administrativa ni política, que resultó bien en un acuerdo con Perú y ahora estamos haciendo con nosotros para combatir el crimen en esta frontera, que es también una frontera conflictiva”.

En las últimas semanas, la ola de crímenes en el país, sobre todo en Santa Cruz, fue creciendo. Asesinatos en plena vía pública generaron preocupación por parte de la ciudadanía y las autoridades buscan frenar estos hechos de violencia.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Netanyahu rechazó el plan anunciado por Trump y reiteró que Israel no se retirará de Gaza
2
Bolivia y Brasil lanzan el plan “Frontera Segura” para ejecutar operativos en zonas rojas
3
Vocero anuncia estrategia del Ejecutivo para lograr sanción de sus proyectos de ley
4
Túpac Katari alerta que técnicos frenan atención a sus demandas
5
Caso Jaguar: Hay un aprehendido y buscan a otros dos implicados

Lo más compartido

1
Choferes esperan tres días por diésel y el ministro ratifica intervención de la ANH
2
Policía Federal de Brasil: Bolivia antes facilitaba la operación de facciones criminales, “hoy está cambiando”
3
El terremoto en Colombia está entre los más potentes de la última década
4
Aparece sujeto acusado de reclutar bolivianos para Rusia: "Fueron voluntariamente y sabían a qué iban"
5
Bolivia entra en la élite Michelin con Teko

Más en País

10/08/2026
Vocero anuncia estrategia del Ejecutivo para lograr sanción de sus proyectos de ley
“Se hablará con los líderes políticos, se hablará con las alianzas internas, se hablará con cada uno de los asambleístas, de ser necesario”, explicó el vocero...
Ver más
10/08/2026
Bolivia expresa solidaridad con Colombia tras fuerte sismo y activa asistencia para connacionales
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia expresó este lunes su solidaridad con Colombia tras el fuerte sismo que dejó pérdidas humanas y materiales y...
Ver más
El secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari”, Rolando Choque, denunció ayer domingo que mandos medios y técnicos de varios ministerios...
Ver más
10/08/2026
Túpac Katari alerta que técnicos frenan atención a sus demandas
El hombre acusado de matar al jaguar en Guayaramerín fue aprehendido luego de que disparara a muerte al animal el pasado domingo.
Ver más
10/08/2026
Caso Jaguar: Hay un aprehendido y buscan a otros dos implicados
El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa pidió respetar la Constitución Política del Estado y sostuvo que Evo Morales “nunca más puede volver a ser candidato” a la presidencia. También atribuyó...
Ver más
10/08/2026
Manfred afirma que Evo “nunca más puede ser candidato” por mandato de la Constitución
Con dos órdenes de aprehensión en su contra, el expresidente Evo Morales participó de una fiesta junto con el gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza el pasado fin de semana. 
Ver más
10/08/2026
Pese a órdenes de aprehensión, Evo participa de una fiesta en el trópico junto a Loza
En Portada
10/08/2026 País
Vocero anuncia estrategia del Ejecutivo para lograr sanción de sus proyectos de ley
“Se hablará con los líderes políticos, se hablará con las alianzas internas, se hablará con cada uno de los asambleístas, de ser necesario”, explicó el vocero...
vista
10/08/2026 País
Bolivia expresa solidaridad con Colombia tras fuerte sismo y activa asistencia para connacionales
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia expresó este lunes su solidaridad con Colombia tras el fuerte sismo que dejó pérdidas humanas y materiales y...
vista
10/08/2026 Seguridad
Aprehenden a exdirectora jurídica de YPFB por el caso de la gasolina
La exdirectora jurídica de YPFB Corporación, Daniela Durán, fue aprehendida y trasladada este lunes hasta dependencias de la Dirección de Lucha Contra la...
vista
10/08/2026 País
Plan Fronteras Seguras: Gobierno anuncia unidades de élite y acuerda acciones con la Policía chilena
Este lunes, el Gobierno anunció la implementación del Plan Fronteras Seguras a partir del 13 de agosto, desde Guayaramerín, Beni. Este plan se implementará en...
vista
10/08/2026 País
Manfred afirma que Evo “nunca más puede ser candidato” por mandato de la Constitución
El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa pidió respetar la Constitución Política del Estado y sostuvo que Evo Morales “nunca más puede volver a ser...
vista
10/08/2026 Mundo
Sube a 100 la cifra de muertos y 1.500 viviendas afectadas: Colombia declarará emergencia por terremoto
El mandatario colombiano situó como prioridad el "rescate de las personas que están bajo los escombros".
vista
Actualidad
Su proyecto quiere incluir en la Carta Fundamental chilena el "combate al crimen organizado, al terrorismo (…) Es...
Ver más
10/08/2026 Mundo
Kast busca reformar la Constitución para combatir mejor al crimen
"El Gobierno tiene conocimiento de actuaciones sistemáticas promovidas desde sectores de la administración saliente (de...
Ver más
10/08/2026 Mundo
Gestión del siniestro deviene tema de críticas políticas en Colombia
“Se hablará con los líderes políticos, se hablará con las alianzas internas, se hablará con cada uno de los...
Ver más
10/08/2026 País
Vocero anuncia estrategia del Ejecutivo para lograr sanción de sus proyectos de ley
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia expresó este lunes su solidaridad con Colombia tras el fuerte sismo...
Ver más
10/08/2026 País
Bolivia expresa solidaridad con Colombia tras fuerte sismo y activa asistencia para connacionales
Deportes
Con la presencia de Lionel Messi, amigos, allegados y toda su familia, culminó el último adiós a Jorge Messi en el...
Ver más
10/08/2026 Fútbol
Messi despidió a su padre junto a sus familiares en una ceremonia privada
Tras un apasionante e intenso partido, Argentina venció ayer por 3-2 a Brasil y se proclamó campeón por primera vez de...
Ver más
10/08/2026 Multideportivo
Argentina se proclama campeón de la Copa Sudamericana de Vóley
Con la presencia de Lionel Messi, amigos, allegados y toda su familia, culminó el último adiós a Jorge Messi en el...
Ver más
09/08/2026 Fútbol Int.
Messi despidió a su padre junto a su familia en Rosario
Bolívar ganó a Aurora por 4-2 anoche en Cochabamba, en un partido en el que tomó mayor ritmo en la segunda etapa y...
Ver más
09/08/2026 Fútbol
Bolívar vence a Aurora y se coloca segundo en el campeonato
Doble Click
La mayor atención se centra en la Fiesta de la Integración Nacional de Bolivia, que congregará a miles de fieles en...
Ver más
10/08/2026 Cultura
Cartelera: La festividad de la Virgen de Urkupiña acapara la atención
La Asociación Armonía cumple 30 años de trabajo este 12 de agosto. Tras tres décadas marcadas por hitos como haber...
Ver más
10/08/2026 Cultura
Armonía cumple 30 años en la conservación de la avifauna amenazada de Bolivia
En la comunidad andina de Chiaraje, municipio de Cocapata, fue entregado e inaugurado el Centro Integral Ecoturístico...
Ver más
10/08/2026 Cultura
Nace el Centro Integral Ecoturístico Warmi Kewiñas
La festividad de la Virgen de Urkupiña trasciende las danzas, la música y el desborde folclórico; es, en su esencia...
Ver más
09/08/2026 Cultura
Esther Balboa y la mirada antropológica del misterio de Urkupiña, en Podcast Los Tiempos