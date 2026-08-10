Vocero anuncia estrategia del Ejecutivo para lograr sanción de sus proyectos de ley

El Gobierno gestionará con los líderes de las organizaciones políticas presentes en el Parlamento la aprobación de nuevas leyes, pero si es necesario hablará también con cada asambleísta para conseguir respaldo a sus proyectos de ley enviados al Legislativo, anunció este lunes el vocero presidencial José Luis Gálvez

Para la Alianza Libre, esa estrategia encierra el riesgo de generar transfugios y prebendas.

Gálvez explicó que la intención es cambiar la forma de hacer política, porque durante años un jefe político determinaba el apoyo, o rechazo, de los asambleístas bajo su liderazgo, sin mayor discusión sobre los proyectos de ley.

“Proyecto electoral”

El alto funcionario contextualizó también que las actuales alianzas políticas “son fruto de un proyecto electoral” y “no de un proyecto político”.

En ese marco, manifestó la esperanza de que los asambleístas cumplan un rol pensando en Bolivia y no en su partido o su líder político.

El vocero destacó el rol de líderes políticos que encabezaron alianzas, como Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa y Andrónico Rodríguez, por lo cual no descartó que el Gobierno hable con ellos, sin embargo, enfatizó que es el momento de que parlamentarios piensen en la patria.

Hablar con todos

“Se hablará con los líderes políticos, se hablará con las alianzas internas, se hablará con cada uno de los asambleístas, de ser necesario, porque este es el tiempo que hay que pensar en la patria. No estamos construyendo una ley para el Gobierno”, dijo el vocero en el programa La Mañana en Directo de la red Erbol.

En reacción a esas declaraciones, las asambleístas de la bancada de Libre: Yarhui y Lissa Claros indicaron que el Gobierno pretendería sumar apoyo mediante la prebenda.

Yarhui consideró que, con la estrategia anunciada por Gálvez, el Ejecutivo fomentará el transfugio, como, aseguró, ocurrió para aprobar la ley del Presupuesto General del Estado. Dijo que esta práctica rompe la institucionalidad, puesto que algunos parlamentarios estarían traicionando el voto con el que fueron electos.

Claros, por su parte, denunció que parlamentarios están negociando su voto. “Nosotros como Alianza Libre le hemos planteado (al Gobierno) un acuerdo político social para empezar a gobernar con responsabilidad, eso no significa que aquí estamos pidiendo pegas”, agregó.

Esta polémica surge cuando el Gobierno está por enviar a la Asamblea el proyecto de Ley de Inversiones, y un paquete de leyes de iniciativas legislativas cuyo fin es reformar el marco legal que rige las actividades en las áreas de hidrocarburos, minería y otras.