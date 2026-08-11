Bolivia y Brasil reforzarán seguridad en sus fronteras tras ola de crímenes

Con la firma de un nuevo acuerdo entre Bolivia y Brasil, denominado “Frontera Segura”, que será consolidado este jueves 13 de agosto, ambos países limítrofes buscan controlar tres tipo de delitos transfronterizos: narcotráfico, trata de personas y contrabando. E incluirá en Bolivia a los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando.

La iniciativa para este nuevo acuerdo surgió luego de que el Gobierno develó la anterior semana que en Bolivia dos bandas de narcotraficantes de Brasil pugnan por el control de tráfico de cocaína: El Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV).

Al menos 10 personas murieron asesinadas en Santa Cruz, en la capital y en los municipios de Yapacaní y San Matías, en las dos últimas semanas de julio relacionadas con el tráfico de drogas y el pasado sábado fueron abatidos en Brasil cuatro bolivianos, presuntos responsables del asesinato del policía Yerson Salazar. Hay tres detenidos por este crimen en Santa Cruz.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, indicó que el jueves, en Guayaramerín, se lanzará el plan Frontera Segura, “que en el caso de Bolivia corresponde a los departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz”

En tanto, el embajador de Brasil en Bolivia, Luis Henrique Sobreira, confirmó que esta semana se lanzará el plan “Frontera Segura” y, en ese marco, destacó que este tipo de acciones son parte de la agenda bilateral de ambos países de manera permanente.

“Tenemos una agenda bilateral Brasil y Bolivia de atención a los problemas de los delitos transfronterizos como el contrabando, narcotráfico y tráfico y trata de personas”, indicó el diplomático brasileño en declaraciones al canal estatal.

Ministro

Por su parte, Oviedo explicó que “con ese programa se activarán operativos “de carácter permanente en varios puntos de la frontera para tratar de parar y desarticular esta ola de crímenes ”.

Acuerdos

El convenio “Frontera segura”, no es el primero que firman Bolivia y Brasil. En los últimos 20 años los dos países han construido una de las agendas de cooperación en seguridad más prolongadas de la región Desde 2006 Bolivia y Brasil han suscrito al menos 10 convenios . Entre los primeros está el Acuerdo Marco sobre Cooperación en Materia de Seguridad Regional, firmado en Córdoba en 2006; otro en 2010, entre las policías de ambos países suscribieron el II Acuerdo de Estrategia de Cooperación Policial, orientado a fortalecer el combate al narcotráfico, el crimen organizado transnacional y delitos conexos. Es necesaria una evaluación de los resultados.