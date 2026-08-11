Evo instruye a seguidores hacer campaña por su candidatura

Cuando la nueva gestión de Gobierno de Rodrigo Paz recién acaba de cumplir nueve meses, el expresidente Evo Morales ya alista su campaña para los comicios de 2030, pese a que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un dictamen que establece que la reelección presidencial en Bolivia está limitada a un máximo de dos periodos constitucionales, de forma continua o discontinua. Al haber gobernado tres periodos anteriores, la candidatura de Morales está vetada.

Morales convocó el domingo a sus seguidores a fortalecer la unidad y ampliar la militancia de cara a las próximas elecciones nacionales, en el marco de la consolidación del movimiento Evo Pueblo. El exmandatario sostuvo que la unidad será fundamental para impulsar un cambio político y “salvar Bolivia”.

En tanto, el exdiputado evista, Anyelo Céspedes planteó realizar un referendo nacional para que Morales pueda postular a la presidencia en las próximas elecciones generales.

Céspedes planteó que el referendo tenga una sola pregunta dirigida a los ciudadanos: “¿si está de acuerdo, sí o no, de que Evo Morales vuelva a ser candidato?”.

Según el exdiputado, de esta manera se evitaría cualquier interpretación o decisión política que pueda impedir una eventual candidatura del exmandatario.

Los evistas determinaron el domingo elaborar una agenda política que contempla la convocatoria a un congreso nacional para refundar Evo Pueblo, según un reporte de Unitel.

Entre las resoluciones de la reunión de dirigentes de Evo Pueblo, realizada este domingo en el trópico de Cochabamba, se establece convocar a un congreso nacional con el objetivo de “refundar el instrumento político”. El encuentro está previsto para marzo de 2027.