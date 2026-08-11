Hubo un sismo de magnitud 4,5 en Sud Lípez, Potosí, este martes

Un sismo de magnitud 4,5 se produjo la tarde de este martes en la provincia Sud Lípez del departamento de Potosí, informó el Observatorio San Calixto.

De acuerdo con el informe de la Red Sismológica del Observatorio San Calixto (RS-OSC), el movimiento telúrico ocurrió a las 15:37:25, hora local, y tuvo una profundidad hipocentral de 211 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo intermedio.

“El epicentro fue localizado en la provincia Sud Lípez del departamento de Potosí”, precisa la institución en su informe.

Debido a la considerable profundidad del evento, el Observatorio San Calixto señala que es poco probable que el movimiento haya sido sentido por la población o que genere daños en la superficie.

El reporte destaca que los sismos de estas características tienen una menor probabilidad de provocar efectos perceptibles.

El registro de este martes se suma a otro movimiento telúrico ocurrido hace más de un mes en Potosí. El pasado 1 de julio se reportó un sismo de magnitud 4,0 en la provincia Daniel Campos.

En aquella oportunidad, el epicentro fue ubicado a 34 kilómetros al oeste-noroeste de Villa Martín, 81 kilómetros al nor-noreste de Ollagüe y 102 kilómetros al noroeste de Mina San Cristóbal.