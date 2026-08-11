Lara sobre la propuesta de un referendo para repostular a Evo: "si la mayoría gana, se respeta la voluntad popular"

El vicepresidente Edmand Lara manifestó que respeta la propuesta del ala evista de realizar un referendo para habilitar una nueva candidatura de Evo Morales. Señaló que la decisión debe ser del pueblo.

"Cuando tú hablas de referéndum significa que la gente tiene que ir a emitir su voto para ver si está de acuerdo o no. Y si la mayoría gana, pues la se respeta la voluntad popular", dijo Lara este lunes.

El pronunciamiento surge después de que el exdiputado evista Anyelo Céspedes sugirió realizar un referendo, para preguntar a la ciudadanía si Evo Morales puede ser candidato presidencial.

"Yo creo que él está haciendo una apreciación personal, la respeto, pero si él plantea un referéndum, es el pueblo el que tiene que definir", comentó el vicepresidente.

En 2016, ya se realizó un referendo para reformar la Constitución y permitir la reelección sin límites, pero el "no" se impuso en el plebiscito. Pese a ello, Morales se repostuló en 2019, en un proceso electoral que terminó en conflicto social y su posterior renuncia a la presidencia.

Actualmente, Morales está inhabilitado a postularse por sentencias del Tribunal Constitucional que, con base a una opinión de la Corte Interamericana, determinó que no se puede ser electo a un cargo más de dos veces.