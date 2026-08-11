Lara: "Ya no tengo por qué rogarle al Presidente, estoy enfocado en mi trabajo"

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, aseveró que "ya no tiene por qué rogarle" al presidente Rodrigo Paz y aseveró que está enfocado en su trabajo en la Vicepresidencia y a la cabeza de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

En contacto con la prensa, Lara aseveró que Paz se deberá hacer cago de "todo lo que está haciendo" y él de sus funciones como Vicepresidente y Presidente de la ALP.

"El presidente se hará responsable de todo lo que está haciendo. Yo me haré responsable de lo que es mi función como vicepresidente y como presidente de la asamblea. De aquí en adelante, bueno, yo ya no tengo por qué rogarle al presidente. No tengo por qué humillarme con el presidente Rodrigo Paz", afirmó.

Lara, asimismo, señaló que seguirá haciendo su trabajo pese a las "dificultades" que se le presentan, incluso por decisiones del Gobierno como, dijo, el recorte de su presupuesto y sus atribuciones.

"Parece que querían hacerme un mal, pero bueno, cuando uno tiene amor a la patria a pesar de las dificultades, a pesar de que le quitan atribuciones, le quitan presupuesto. Cuando uno quiere hacer las cosas, las hace. Yo estoy enfocado en mi trabajo y estoy enfocado de hacer el bien por mi país", reflexionó.

Lara, eso sí, evitó a referirse a su denuncia pasada respecto a que Paz quería reunirse con él en un sauna.