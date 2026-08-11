Rescatan en Santa Cruz a un cachorro de gato montés

País
ABI y LOS TIEMPOS
Publicado el 11/08/2026 a las 22h17
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Una cría de gato montés (Leopardus geoffroyi) fue rescatada este martes en el municipio de Pailón por autoridades de la Dirección de Recursos Naturales (Direna), dependiente de la Gobernación de Santa Cruz.

De acuerdo con un informe oficial, el felino fue encontrado desorientado y solo, sin su madre.

Pobladores del lugar trasladaron al cachorro de gato montés al Centro de Atención y Derivación de Fauna Silvestre (CAD), donde recibe atención veterinaria y los cuidados necesarios para garantizar su bienestar.

Tras una evaluación, se pudo establecer que se encuentra en buen estado de salud; sin embargo, por tratarse de un cachorro, requiere suplementación nutricional especializada para reemplazar temporalmente la leche de su madre.

La Gobernación de Santa Cruz recordó que, si alguna persona encuentra un animal silvestre en situación de riesgo, no debe capturarlo, sino comunicarse con la línea gratuita 800 14 2052.

 

Como un gato doméstico grande

En Bolivia, el hábitat natural de los gatos monteses sudamericanos se extiende desde los valles interandinos hasta el Chaco, la Chiquitania y las zonas altas o estepas de la cordillera.

Tiene un tamaño similar o ligeramente mayor al de un gato doméstico. Pesa entre dos y nueve kilos y mide de 42 a 66 centímetros –según algunos estudios y hasta 75 según otros–de largo entre cabeza y cuerpo, más una cola de 24 a 36 centímetros.

Nacen en camadas de una a tres crías, tras un periodo de gestación de 72 días. Las hembras alcanzan la madurez sexual a los 18 meses y los machos a los 24.

Su esperanza de vida es de aproximadamente 14 años.

Aunque la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) lo clasifica globalmente como una especie de Preocupación Menor, en Bolivia está considerado Casi Amenazado.

A las amenazas tradicionales, como el tráfico ilegal, la caza, los atropellos y la pérdida de hábitat, ahora se suma la transmisión de enfermedades provenientes de animales domésticos.

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