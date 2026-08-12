A 17 años del caso terrorismo, existen tres denuncias de víctimas por torturas

A 17 años del caso terrorismos o caso Hotel Las Américas, suman denuncias en al menos tres instancias: La Fiscalía de La Paz, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Fiscalía de Santa Cruz.

El abogado Gary Prado indicó que hay una causa abierta en la Defensoría del Pueblo, ya que el 2010 se abrió una denuncia por vejaciones y torturas cometidas contra Juan Carlos Guedes Bruno, denunciante y encarcelado por más de 10 años y después absuelto por la justicia.

Este primer proceso se tramita en la Fiscalía de la ciudad de La Paz, pero no hay avances.

“No se ha avanzado, hasta la fecha, mucho en esa investigación. Inclusive en algún momento han intentado cerrar la investigación porque supuestamente no se habían aportado datos, etcétera”, expuso a Urgente.bo.

Una segunda denuncia (petición) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Washington, fue presentada en 2010 por la madre del ciudadano irlandés asesinado en el Hotel Las Américas, Michael Dwyer y por los abogados de Elöd Tóásó, Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes.

Menciona que en dicha instancia no se juzgan a personas, sino al Estado Boliviano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Según Prado, el juicio se desarrollaría desde el mes de septiembre en las sesiones que tendría la Corte en Montevideo, Uruguay, pero por alguna razón administrativa ha sido postergada hasta noviembre.

Por consiguiente, dijo que hay un siguiente proceso penal contra el Estado boliviano por las violaciones a los derechos humanos de Dwyer, Guedes, Mendoza y Tóásó.

Otra denuncia la presentaron recientemente ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz contra el expresidente Evo Morales y otras 154 personas, al considerar que el Estado boliviano incumplió las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los hechos ocurridos en el operativo policial de abril de 2009.

La acción fue presentada por exprocesados del caso, entre ellos David Sejas, Alfredo Saucedo y Juan Carlos Guedes, quienes se identificaron como víctimas de persecución política, torturas y detenciones arbitrarias posteriores al operativo realizado en el Hotel Las Américas de Santa Cruz.

La querella alcanza a exautoridades nacionales, exfiscales, exjueces, altos mandos policiales y miembros del disuelto grupo de élite UTARC. Entre los denunciados figuran también el expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y el exministro Juan Ramón Quintana, entre muchos exfuncinarios del gobierno del MAS.