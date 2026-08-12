Ávila: la “responsabilidad (de cada senador) es con la patria y con las regiones”

El presidente del Senado, Diego Ávila (PDC), negó que exista una “compra” de parlamentarios en la Asamblea Legislativa y rechazó las acusaciones de que se estaría fomentando el transfugio o traición partidaria.

El pronunciamiento surge cuando asambleístas, principalmente de Libre, denunciaron que el Gobierno estaría acudiendo a la prebenda para “comprar” votos.

Ávila sostuvo que, en el caso de la Cámara de Senadores, el trabajo parlamentario está orientado a construir consensos a partir de la información y de la decisión voluntaria de cada legislador respecto de cada proyecto de ley que se debate y luego es sometido a votación para aprobarlo o no.

El presidente del Senado explicó que la construcción de acuerdos busca alcanzar las mayorías necesarias para aprobar las normas.

“Lo que nosotros tratamos de generar es una base de consensos sobre la información y la decisión voluntaria de cada uno de los senadores para el tratamiento de cada una de las leyes”, precisó.

Señaló que los consensos no están determinados exclusivamente por bancadas o representaciones partidarias, sino también por una “responsabilidad con la patria y con las regiones”.

Enfatizó que la línea partidaria no pueda estar por encima de la conciencia de las personas, ni encima de los intereses de sus representados.

Ávila sostuvo que esa conducta no debe ser considerada necesariamente como transfugio

Como ejemplo de esa práctica, mencionó el tratamiento del proyecto de ley del Presupuesto 2026, en el que, según explicó, se trabajó una norma destinada a garantizar mayores recursos para las regiones, gobernaciones y municipios.

A su juicio, la búsqueda de acuerdos permite que las normas alcancen viabilidad en el Legislativo, incluso con votaciones que superan los dos tercios en ambas cámaras.

El presidente del Senado agregó que los legisladores tienen una mirada territorial vinculada a sus respectivas regiones, además de una visión sobre las necesidades del país en su conjunto. Estos elementos, dijo, son los que finalmente deben determinar el sentido de su voto en cada norma.