Espinoza confirma que su auto costó Bs 350 mil y culpa a terceros por su registro por un valor menor; Lara lo denuncia

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, está en medio de la polémica después de que se denunciara que existe una gran diferencia entre el precio real de la movilidad que ostenta y el monto consignado en el documento de compraventa.

Según la denuncia de la red DTV,la Escritura Pública N.º 1685/2026 registra la transferencia del motorizado por "solo" Bs 50.000, cuando el valor real del automóvil, un audi Q4 e-tron estaría entre los $us 50.000 y $us 60.000.

En conferencia de prensa, la noche del martes, el Ministro de Economía confirmó que adquirió el automóvil por un costo de 350 mil bolivianos. Según explicó, fue pagado con recursos provenientes de la venta de su anterior automóvil y un crédito bancario.

El Ministro, en ese sentido, señaló que hizo la compra del automóvil a través de una tramitadores y afirmó que cualquier error en el valor registrado corresponde a esa profesional y no a su persona.

"El valor del vehículo son 350 mil bolivianos. Si fueron 50 mil, habrá que ver porque lo hice con una tramitadora y si hay un error habrá que corregirlo", señaló.

Espinoza, en ese sentido, afirmó que "no hay polémica" al respecto y señaló que si hubiera irregularidades no habría registrado el auto a su nombre.

No obstante, este miércoles el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, anunció que presentó una denuncia penal en contra del Ministro de Economía por el delito de incumplimiento de deberes.

"Quiero anunciar al país, en horas de la tarde se ha presentado una denuncia en la vía penal contra el ministro Espinoza por incumplimiento de deberes", señaló.

Lara señaló que en este caso Espinoza también podría estar evadiendo impuestos e incurrido en otros posibles delitos, como falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. No obstante, aseveró que será la investigación correspondiente la que determine si existieron responsabilidades penales.

Asimismo, el Vicepresidente cuestionó que Espinoza, en su declaración jurada, haya asegurado tener un patrimonio de 9 mil bolivianos y que con su sueldo supuestamente bajado a la mitad haya podido adquirir un auto de 350 mil bolivianos.

"Dice que es a través de un crédito, que informe de dónde ha sacado el crédito", exigió.