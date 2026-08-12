Lara pide revisar supuesta compra de vagoneta por parte del ministro Espinoza

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, pidió ayer a la Contraloría General del Estado y al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) revisar la presunta compra de una vagoneta Audi realizada por el ministro de Economía, Gabriel Espinoza.

Según Lara, quien se hizo eco de una denuncia difundida por un medio de comunicación, el valor declarado por el vehículo sería inferior a su costo real, por lo que pidió aclarar la presunta irregularidad.

"El ministro de Economía compró una vagoneta valuada entre 50 mil y 60 mil dólares ($us) y la declaró solamente en 50 mil bolivianos (Bs). ¿50 mil Bs por una vagoneta Audi? A mí eso no me cuadra", señaló Lara en conferencia de prensa.

El segundo mandatario recordó además que Espinoza redujo su salario de Bs 20.000 a la mitad, tras la decisión del presidente Rodrigo Paz de aplicar un recorte a su sueldo y al de los miembros de su gabinete. "En teoría el ministro debería estar ganando 10 mil bolivianos al mes", señaló.

Para Lara, esta situación debe ser aclarada como una señal de transparencia, especialmente en medio de la crisis económica que atraviesa Bolivia.

"Por eso pido públicamente a Impuestos y a la Contraloría que revisen de inmediato esa escritura pública número 1685/2026, documento con el cual el ministro adquirió ese vehículo. Que el ministro le explique al país, con documentos, de dónde salió el dinero y por qué el valor declarado no coincide con el valor real del vehículo", pidió Lara en conferencia de prensa.