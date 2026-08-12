“No tengo presupuesto ni para un bolígrafo”: Edmand Lara niega responsabilidad por almuerzo de Bs 100.000

Tras la acusación de un almuerzo de Bs 100.000 del 6 de Agosto, presuntamente financiado con recursos de la Vicepresidencia, este miércoles Edmand Lara negó la afirmación y señaló que los procesos de contratación y desembolsos están a cargo del Ministerio de la Presidencia.

“Yo no tengo presupuesto ni siquiera para comprar un bolígrafo. No tengo la atribución ni siquiera para contratar personal. En todo caso a los que tienen que pedirle explicaciones de esto es al Ministerio de la Presidencia”, señaló Lara, según un reporte de Unitel.

La respuesta de Lara surge tras las declaraciones del exdiputado Amilkar Barral que denunció que para el 6 de Agosto se ofreció un almuerzo por parte de la Vicepresidencia, actividad para la que se gastó Bs 100.000 solo en la alimentación.

Lara recordó que mediante el Decreto Supremo 5552 firmado por el presidente Rodrigo Paz, las unidades que dependían de la Vicepresidencia pasaron a otras instancias del Gobierno y quedó únicamente con independencia en las funciones legislativas.

En ese marco, Lara señaló que sobre esa denuncia debe responder el Ministerio de la Presidencia. Indicó que solicitó información sobre este tema y si detecta irregularidades serán remitidas al Ministerio Público.